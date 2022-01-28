Obsideyen taşı, sağlığa faydalı doğal taşlar arasında yer almaktadır. Negatif enerjiyi ortadan kaldırmak için tercih edilen obsidyen taşı aynı zamanda kişileri kem gözden de korumaya yardımcı olur. Erimiş lavın çabuk bir şekilde soğuması ile meydana gelen obsidyen taşının faydaları ise merak konuş olmaya devam etmektedir. İşte obsidyen taşı yararları hakkında bilinmesi gereken her şey.

Obsidyen Taşı Faydaları

Erimiş ve hızlı soğumuş lavdan meydana gelen ve şifalı doğal taşlar arasında yer alan obsidyen taşı neye iyi gelir sorusu sıkça sorulmaktadır. İşte merak edilen obsidyen taşının faydaları:

Aurayı temizler ve kapanmış çakraları açmaya yardımcı olur.

Şok yaşanması durumunda olumsuzlukları ortadan kaldırır. Hızlı adapte olunmasını sağlar.

Nazara karşı koruma sağlar.

Kişilerin önsezini güçlendirir.

Obsidyen Taşı Özellikleri

Soğumuş lavlardan meydana gelir.

Yüzeyi serttir.

Kristal bir yapıda bulunur.

Dış görünümü parlak olduğu için ayna taşı olarak da adlandırılır.

Ruha şifa veren bir taş olarak da bilinir.

Karlı Obsidyen Taşı Faydaları

Obsidyen taşının farklı versiyonları da bulunur. Bunlardan biri karlı obsidyen taşıdır. Karlı obsidyen taşı bir saflık taşıdır. Kişiler kullandığı zaman beden, zihin ve ruh içerisinde bir denge sağlanır. Kişilerin stresli olduğu süreçleri daha iyi yönetmelerini sağlarken aynı zamanda kötü düşüncelerden de uzaklaşmalarını sağlar. Kişinin merhamet duygusunu güçlendirir.

Mavi Obsidyen Taşı Faydaları

Obsidyen taşının çeşitlerinden biri de mavi obsidyen taşıdır. Mavi obsidyen taşı faydaları Hasan Kocabaş gibi doğal taş uzmanları tarafından da dile getirilmektedir. Mavi obsidyen taşının faydaları şunlardır:

Stresi azaltmaya yardımcı olur.

Heyecanlı olunan durumlardan sakinlik sağlar.

Erkeklerde ve kadınlarda güvensizliği azaltırken, pozitif enerji yükler.

Önemli durumlarda mantıklı düşünmeyi sağlar.

Özellikle fazla alkol tüketen kişiler tarafından kullanıldığında bunların zararları etkilerini azaltır, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.

Eklem ağrılarına ve kas ağrılarına iyi gelir.

Obsidyen Taşının Psikolojik Faydaları

Obsidyen taşı ruh taşı olarak bilinir. Kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı sorunları daha mantıklı bir açıdan değerlendirmesine ve karar vermesine yardımcı olur.

Gün içerisinde kötü olaylar yaşanabilir. Bu durumda kişilerin zihinlerinde istemedikleri düşünceler meydana gelebilir. Obsidyen taşı kullanmak bu düşüncelerden uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır.

Kişilerde merhamet duygusunun artmasına yardımcı olur. Obsidyen taşı kullanımı ile merhamet duygusu hayatınızın merkezine yerleşir.

Güvensizlik problemlerine karşı kullanılabilir. Özellikle erkeklerin kendilerine daha fazla güvenmelerini sağlar.

Heyecanlı olunan durumlarda daha sağlıklı ve mantıklı hareket etmenizde yardımcı olur.

Ruhu dinlendirir.

Obsidyen Taşının Cilde Faydaları

Siyah obsidyen taşı son dönemlerde gua sha masajı ile cilt sağlığında kullanılmaktadır. Gua sha masajı doğal taşlar ile yapılan bir masaj tekniğidir. Masajda kullanılan obsidyen taşının içerisindeki minerallerin ise cilde iyi geldiği bilinmektedir. Volkan taşı olarak adlandırılan siyah obsidyen taşı ile yüze masaj uygulamak, cilt üzerinde topraklanma sağlamanıza yardımcı olur ve negatiflikleri alır. Bunun yanı sıra oksijen ile cilt arasında teması arttırır. Gözeneklerin küçülmesinde yardımcı olur. Düzenli kulanım ile cildi sakinleştirerek arındırır ve daha parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.