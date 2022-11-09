9 Kasım bugün tatil mi, yarım gün mü?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü öncesine denk gelen 9 Kasım Çarşamba gününün tatil veya yarım gün olup olmadğı merak ediliyor. Özellikle çalışanların ve öğrencilerin gündeminde yer alan "9 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...