Regaip Kandili mesajları: Sevdiklerinize resimli ve en güzel Kandil mesajlarını gönderin!
Regaip Kandili İslam aleminde önemli bir yere sahiptir. Recep ayının ilk Cuma gecesine (yani perşembeyi cumaya bağlayan gece) denk gelen Regaip Kandili ibadetler eşliğinde idrak edilecek. Bu özel günde sevdiklerinin Kandilini en güzel mesajlarla kutlamak isteyenler için resimli, dualı "Kandiliniz Mübarek Olsun" ve "Hayırlı Kandiller" mesajlarını haberimizde paylaştık. İşte Regaip Kandili mesajları...
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Regaip Kandili mesajları ve sözlerine ilişkin araştırmalar bu özel ve anlamlı günün idrak edilecek olmasıyla hız kazandı. Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerinin yüzünü güldürmek isteyenler için en yeni, dualı, resimli, ayetli, anlamlı ve özel Kandil mesajlarını haberimizde paylaştık. İşte 2025 en güzel Regaip Kandili mesajları ve sözleri...
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EN GÜZEL VE ANLAMLI KANDİL MESAJLARI
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaslarini bile tebessüme çevirsin. Kalpleriniz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
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Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.
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YAZILI KANDİL MESAJI
Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
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Regaip kandili mesajları Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, Kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için… Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
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RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Regaip kandili mesajları Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
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Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
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KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
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Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!
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Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Kandiliniz mübarek olsun.
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HAYIRLI KANDİLLER MESAJI
Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…
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DUALI KANDİL SÖZLERİ
Regaip kandili mesajları Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
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Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...
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KANDİL MESAJLARI VE GÜZEL SÖZLER
Regaip kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.
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Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.
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Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
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Her Sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.
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Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiypr, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyorurz.
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İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.