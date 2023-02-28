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Resimler 'Çocuk Sanat Çadırı' için

Ressam Tülin Kaynak, gelirinin deprem bölgesinde hayata geçirilecek, 'Çocuk Sanat Çadırı' projesinde kullanılması için Rotary 2420 Bölgesinin düzenleyeceği 100. Yıl İklim Kongresi’nde açılacak Derin Sergisi’ne yirmi eserini bağışladı.

Giriş: 28.02.2023 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
Resimler 'Çocuk Sanat Çadırı' için
HABERTURK.COM

Sanatçı, ressam Tülin Kaynak, Rotary 2420 Bölgesinin düzenleyeceği 100. Yıl İklim Kongresi’nde açılacak Derin Sergisi’ne yirmi eserini bağışladı. Sergi ve Kongre, 4 Mart’ta Kadir Has Üniversitesi’nde yer alacak. Bu sergiden elde edilecek gelir, deprem bölgesinde hayata geçirilecek, 'Çocuk Sanat Çadırı' projesi için kullanılacak.

'Çocuk Sanat Çadırı' yaşanan büyük deprem felaketinin travmasını yaşayan çocukların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilmek amacıyla hayata geçirilecek. Çocuk Sanat Çadırı kurmak ve tüm donanımını sağlamak üzere hazırlıkları Rotary 2420 Bölgesi tarafından yapılmakta olan projeye, eser satın alarak katkıda bulananlar, deprem çocuklarına uzanacak elin bir parçası olacaklar.

T&uuml;lin Kaynak
Tülin Kaynak

Ressam Tülin Kaynak, sanatın iyileştirici gücünün herkesin hayatına bir köşesinden dokunduğunda, hayata umut ve sevgi ile bakmayı sürdürülebilir kıldığını söyleyip ekledi: "Sevgi ile yaşama tutunan insanların içindeki yaşama sevincini ve üretme duygusunu, sanat canlandırıyor. Yardım amacıyla bağış için ya da ücretsiz tablolar yapmaya gayret etmemin altındaki temel neden daha çok insanın sanata ulaşabilir olmasına katkı sağlamak. Sanat eserlerinin herkese ulaşabilir olması, hayatı ve çevremizi güzelleştirebilmeye katkıda bulunacaktır."

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