14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün ABD ile Çin arasında azalan ticaret geriliminin etkisiyle ABD borsalarında büyük yükselişler yaşanmıştı. Piyasalar, ABD'nin bazı Çin ürümnlerine ek vergi uygulamasını ertelemesinin sevincini tam olarak yaşayamadan 'resesyon' korkusuna kapıldı.
ABD'de 12 yıl arranın ardından 2 yıllık devlet tahvilinin getirisi 10 yıllık devlet tahvilinin getirisini geride bıraktı. Bu sadece kısa vadeli borçlanma maliyetinin düşmesi anlamına gelmiyor bir resesyon beklentisi de doğuruyor çünkü son 50 yılda ne zaman getiriler yer değiştirse ortalama 22 ay sonra ekonomik durgunluk baş gösterdi.
NASDAQ'TA DÜŞÜŞ YÜZDE 2'YE YAKLAŞTI
Bu son derece önemli sinyal, Alman ekonomisinin 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 0.1 küçülmesi ve Çin'de sanayi üretiminin son 17 yılın en düşük büyüme hızına imza atmasıyla birleşince piyaslara korku hakim oldu ve riskli bir yatırım olarak görülen borsalardan kaçış başladı. İngiltere'de de tahvil getirilerinde ABD'ye benzer bir durum yaşanması endişeleri artıran başka bir unsur oldu.
ABD'de Dow Jones endeksi açılışın ardından yüzde 1.7 düştü. Teknoloji firmalarının yer aldığı Nasdaq'taki düşüş ise yüzde 1.98 oldu. ABD'nin en büyük firmalarının yer aldığı S&P 500 endeksi ise yüzde 1.7 düştü. Böylece S&P 500 şirketlerinin toplam piyasa değeri sadece bir saat içinde 420 milyar dolar düşmüş oldu.
Avrupa borsalarında da furum farklı değil. Londra'da FTSE 100 endeksi TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 1.56 düştü. Düşüş Paris Borsası'nda yüzde 2.03'ü, Frankfurt Borsası'nda ise yüzde 2.05'i buldu.
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