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Renault Grubu, 2021’in ilk yarısında 1 milyon 422 bin 600 araç satışı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu adetlerin 2020 yılına kıyasla yüzde 18.7 artışa işaret ettiği, fakat 2019’un ilk yarısına kıyasla yüzde 24,2 düşüş anlamına geldiği açıklandı.

Renault markasının 2020'nin ilk yarısında yüzde 18,5 artışla dünya çapında 901 bin 500 araç satışına ulaştığı kaydedilirken, tüm önemli pazarlarda büyüme trendinin yeniden başladığı vurgulandı.

Avrupa satışlarının payı yüzde 59 olan marka, beş temel Avrupa ülkesi olan Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık'ta perakende satışların payının kriz öncesi olan 2019’a kıyasla yaklaşık 2 puan artarak yüzde 40’a ulaştığını duyurdu.

ELEKTRİK DESTEKLİ BÜYÜME

Yapılan açıklamaya göre, Renault markası, Avrupa’da yüzde 13.2 artışla 532 bin 161 araç satarak yüzde 7 pazar payına ulaştı. Bu performansın, elektrikli E-Tech ve elektrik destekli binek otomobil satışlarındaki büyümeye dayandığı belirtildi.

Yüzde 42.3 büyüyen hafif ticari araç pazarında da Renault'un pazar payını 0.4 puan artırarak yüzde 14.4’e yükselttiği aktarıldı.

DACIA SATIŞLARI YÜZDE 25 ARTTI

Renault bünyesindeki Dacia markasının da, Avrupa’daki satışlarının yüzde 24.5 artışla 262 bin 814 adede yükseldiği belirtildi.

Rumen markanın, Eylül ayında Münih Otomobil Fuarında aile kullanımına yönelik çok amaçlı, 7 koltuklu yeni bir model tanıtacağı açıklandı.