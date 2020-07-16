Rekabet Kurulu, e-ticaretin Türkiye'deki hızlı yükselişinde itici güç arz eden çevrimiçi perakende kanalının önemli aktörleri olarak nitelediği E-Pazaryeri Platformlarına yönelik olarak 11.06.2020 tarih, 20-28/353-M sayılı kararı ile sektör incelemesi başlattığını açıkladı.
Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla duyuru hazırlayan Rekabet Kurulu, E-pazaryerlerinin sahip oldukları platform ekonomisi işleyiş ve etkileri nedeniyle geleneksel piyasalardan ayrışan; benimsedikleri iş modelleri ve pazar davranışları ile yeni ekonominin rekabetçi düzenini belirleyen öncü piyasa aktörleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Kurul'dan yapılan açıklama şöyle:
"Rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında, veri sahipliği ve ağ etkilerine bağlı pazar güçlerinin, pazarda hem platform sahibi hem satıcı olarak yer almalarına dayanan eşanlı rollerinin de etkisiyle kötüye kullanma endişelerini de beslediği görülmektedir. Bu bağlamda, e-pazaryerlerinin fiyatlama, platform hizmetleri ve tedarik davranışları yoluyla dışlayıcı ve/ya sömürücü uygulamalarda bulunabilecekleri tüm dünyada gerek rekabet hukuku incelemelerinde gerekse literatürde artan sıklıkla gündeme gelmektedir. Rekabet Kurulu önüne gelen dosyalarda da; sektörün farklı rekabet dinamiklerine sahip olduğu ve bu yönüyle geleneksel yasal çerçevenin öngördüğünden farklı ve karmaşık bir yapı ve işleyiş içerdiği tespiti göze çarpmaktadır.
Yukarıda yer verilen çerçeve dâhilinde, e-pazaryerlerinin yol açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerinin anlaşılması ve bunlara dayanan etkin politikaların kurgulanması, yeni ekonominin sağlıklı bir rekabetçi düzene sahip olmasında önemli bir adım teşkil etmektedir. E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Rekabet Kurulu tarafından bu adıma öncülük etmek amacıyla başlatılmıştır.
Azami katılım ve veri derinliğinin sağlanması bakımından E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesinde, e-pazaryerlerinin yanı sıra bu platformlar üzerinden alışveriş yapan tüketiciler ve satış yapan tedarikçiler ile bunları temsil eden teşebbüs birliklerinin bilgilerine başvurulması hedeflenmektedir. Bu verilerle sektörün rekabetçilik odağında kapsamlı bir fotoğrafının ortaya konulması ve bu fotoğraf temelinde etkin ve rekabetçi işleyişi teminen rekabet hukuku ve düzenleme ayaklarında atılması gereken adımların belirlenmesi amaçlanmaktadır."
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