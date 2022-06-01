Rekabet Kurulun'dan bazı devralma işlemlerine onay

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre Kurul, Ford Romania'nın Ford Otosan Netherlands aracılığıyla Ford Otomotiv Sanayi AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.
BBR Verkehrstechnik, BBR rail automation, BBR International Finance & Service, BBR rail automation, BBR Intelis ve BBR rail automation Swiss adlı şirketlerin tek kontrollerinin Stadler Signalling aracılığıyla Stadler Rail tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.
LeasePlan Corporation'ın tek kontrolünün ALD Automotive tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Nielsen Holdings'in dolaylı ortak kontrolünün Elliott Investment Management L.P. tarafından yönetilen fonlar veya yatırım araçları ile Brookfield Asset Management'ın dolaylı kontrol ettiği iştiraki Brookfield Private Equity Holdings'in bağlı şirketleri tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı karara bağlandı.
Theramex Healthcare Topco Limited ve bu şirketin doğrudan ve dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraklerinin ortak kontrolünün, PAI Partners'ın yönettiği fonlar ve CEP V Participations SICAR tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.
SEM İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık AŞ ile Liberdatum İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık AŞ'nin tek kontrolünün Technology Services and Investment aracılığıyla Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Viatris'in biyobenzer portföyünün tek kontrolünün Biocon Biologics Limited aracılığıyla nihai olarak Biocon Limited tarafından devralınması işlemine izin çıktı.
International Financial Group Limited'in tek kontrolünün Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
MP Sağlık ve Ticaret AŞ ve MLP Sağlık Hizmetleri AŞ tarafından ortak kontrol edilen Sentez Sağlık Hizmetleri AŞ üzerindeki tam kontrolün MP Sağlık ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.
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