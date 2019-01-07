Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Bu kapsamda, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Google’ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 13.12.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına, 18-47/732-M sayı ile karar verdi."

YÜZDE 94'LÜK PAYI VAR

Google'ın kelime tabanlı reklamcılık platformu olan Adwords ile Türkiye'de arama motoru reklamlarında hakim konumda bulunuyor. IAB Türkiye'nin 2017 yılı Dijital Reklam Yatırımları verilerine göre arama motoru reklam yatırımları bir önceki yıla oranla yüzde 15 artışla 815 milyon TL'ye çıktı.

2018 yılının ilk yarısında ise bu rakam 2017 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 14.7 artışla 444 milyon TL'yi buldu. Aralık 2018 itibariyle Türkiye'de internet arama motoru pazarında Google'ın pazar payı yüzde 94 seviyesinde bulunuyor.

ANDROID'TEN CEZA YEMİŞTİ

Kurum, Google'ın Android ile Türkiye mobil iletişim ve uygulama pazarında rekabeti ihlal edip etmediği hakkında açılan diğer bir soruşturmayı ise geçen yılın eylül ayında tamamlamıştı.

Google'ın cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiği sonucuna varan Rekabet Kurulu, ABD'li internet devine 93 milyon 83 bin 422 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.