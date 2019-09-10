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Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) dijital cüzdan uygulaması BKM Express’in geleceğiyle ilgili kritik karar açıkladı. Rekabet Kurulu, BKM Express dijital cüzdan hizmetine yönelik vermiş olduğu süresiz muafiyet hakkının geri alınmasına dair 30 Mayıs 2019 tarihli kısa kararına ilişkin gerekçeli kararı BKM’ye iletti. Buna göre Rekabet Kurumu, bu kararın gerekçesinin tebliğ edildiği 3 Eylül 2019 tarihinden itibaren 60 gün içinde BKM Express hizmetinin sonlandırılmasına karar verdi.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Rekabet Kurulu’nun 30 Mayıs 2019’da aldığı karar, BKM Express’e 2016 yılında tanınan muafiyetin geri alınmasını içeriyordu. Rekabet Kurumu, ‘Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. bünyesinde BKM Express adı altında sunulmakta olan dijital cüzdan hizmeti uygulamasına 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca bireysel muafiyet tanınması talebi’ isimli dosyanın sonuçlandığını duyurdu.
60 GÜNLÜK SÜRESİ VAR
BKM’ye de iletilen gerekçeli kararın sonuç bölümünde “Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından sunulan BKM Express hizmetinin, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulları sağlamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağına ve bu nedenle Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye, Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde geri alınmasına; Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde BKM Express hizmeti sunmayı sonlandırmasına” oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.
Rekabet Kurulu’nun gerekçeli kararında, söz konusu uygulamanın devam etmesi halinde 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca hem Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. hem de Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin ortakları olan Akbank T.A.Ş., Finansbank A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., ING Bank A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hakkında soruşturma açılacağı belirtildi. Yayımlanan gerekçeli kararda BKM’nin kısa kararın bildirimini takip eden 60 gün içerisinde bireysel muafiyet formu doldurularak yeniden muafiyet başvurusu yapabileceği bilgisi de yer aldı.
BKM: HİZMETİN SÜRMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Rekabet Kurumu'ndan gelen bu kararın ardından BKM de açıklama yaptı. BKM’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
GELİR - GİDER TABLOSU DA PAYLAŞILDI
Bu son gelişmeyle birlikte BKM Express için 60 günlük süre de başlamış oldu. Alınan karara göre, 3 Kasım tarihinde BKM Express, ya kapatılacak ya da belirtilen muafiyetleri kullanan servislerini kaldırması gerekecek. Rekabet Kurulu’nun gerekçeli kararında BKM Express’in finansal durumu da paylaşıldı. Buna göre 2012- 2018 yılları arasında BKM Express’in gelir gider tablosu da şu şekilde oluştu:
7 YILDA 2 MİLYONA DAYANDI
Kullanıcıların banka ve kredi kartlarını yükleyerek, internette kart bilgilerini vermeden alışveriş yapmasına olanak sağlayan BKM Express, 2012 yılında hizmete açılmıştı.
Bu yıl 7. yılını geride bırakan BKM’nin dijital cüzdan servisiyle online alışverişin yanısıra, para transferi, bağış ve QR kod ile ödeme gibi özellikler de kullanıcılara sunuluyordu. 30 binden fazla üye işyerine ulaşan BKM Express’in kullanıcı sayısı da 1.5 milyonu aşmıştı.
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