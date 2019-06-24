Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) dijital cüzdan uygulaması BKM Express için Rekabet Kurumu’ndan çok kritik bir karar açıklaması geldi. Rekabet Kurulu’nun 30 Mayıs 2019’da aldığı karar çerçevesinde, BKM Express’e 2016 yılında tanınan muafiyet geri alındı ve hizmetinin 60 gün içerisinde sonlandırılması kararlaştırıldı.

Kurul’un konuyla ilgili kararı şöyle:

"Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından sunulan BKM Express hizmetinin, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulları sağlamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağına ve bu nedenle Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye, Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde geri alınmasına, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin, işbu kararın gerekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde BKM Express hizmeti sunmayı sonlandırmasına karar verildi."

BKM: GEREKÇELİ KARAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Rekabet Kurulu’nun aldığı bu karar sonrası BKM de konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

“Rekabet Kurulu’nun BKM Express hizmetinin sonlandırılması yönündeki kararının gerekçeleri henüz kamuoyuna açıklanmamıştır” denilen ve 22 Haziran 2019 tarihinde BKM’nin internet sitesinde yayınlanan duyuruda, gerekçeli kararda belirtilecek hususlara göre BKM Express hizmetinin verilmeye devam edilmesinin planlandığı belirtildi.

BKM’nin açıklaması şöyle:

“Ülkemize değer katmak üzere yedi yıl önce sektörün önde gelen e-ticaret siteleri ve kart çıkaran kuruluşları ile birlikte geliştirilen Türkiye’nin Dijital Cüzdanı BKM Express, dünyada örnek gösterilen güvenli, hızlı ve kolay ödeme çözümleri sunmaktadır. Ülkemizdeki e-ticaret sektörünün güvenli bir şekilde büyümesi hedeflenerek başlatılan çalışma ve yatırımlar neticesinde bugün tüm perakende sektöründe uluslararası örneklerden daha üstün bir dijital cüzdan haline gelmiştir.

Bütün bu çalışmalar ülkemiz menfaatleri gözetilerek yasa ve düzenlemelere tümüyle uyumlu bir şekilde yürütülmekte, düzenleyici kurumlarla her zaman tam bir uyum içinde faaliyet gösterilmektedir.

Rekabet Kurulu’nun BKM Express hizmetinin sonlandırılması yönündeki kararının gerekçeleri henüz kamuoyuna açıklanmamıştır.

Açıklanacak gerekçeli kararda belirtilecek esaslarla uyumlu bir şekilde; teknolojisi, markası ve yatırımı ile tamamıyla yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen Türkiye’nin Dijital Cüzdanı BKM Express’in ülke hedefleri doğrultusunda ödeme altyapımızın bağımsızlığı için hizmet vermeye devam etmesini amaçlamaktayız.

BKM Express ile verdiğimiz tüm hizmetler kesintisiz ve tam olarak sunulmaya devam edilmektedir. Kullanıcılarımızı, üyelerimizi, iş yerlerimizi ve tüm kamuoyunu gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

7 YILDA 2 MİLYONA DAYANDI

Kullanıcıların banka ve kredi kartlarını yükleyerek, internette kart bilgilerini vermeden alışveriş yapmasına olanak sağlayan BKM Express, 2012 yılında hizmete açılmıştı.

Bu yıl 7. yılını geride bırakan BKM’nin dijital cüzdan servisiyle online alışverişin yanısıra, para transferi, bağış ve QR kod ile ödeme gibi özellikler de kullanıcılara sunuluyordu. 30 binden fazla üye işyerine ulaşan BKM Express’in kullanıcı sayısı da 1.5 milyonu aşmıştı.