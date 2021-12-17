Küfürlü komedi filmlerini eleştirdi

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Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali'ne katılan Reis Çelik, festivalin potansiyeli ve seyircisi çok yüksek bir sanat etkinliği olduğunu söyledi. Festivallerin en büyük ihtiyacının istikrar olduğunu dile getiren Çelik, Malatya Uluslararası Film Festivali'nin mutlaka devamlılığının korunması gerektiğini ifade etti. Çelik, Türkiye'de sinema filmi üretiminde önemli bir artış yaşandığını belirterek, şöyle devam etti; "Yıllardır çok düşük düzeydeyken neredeyse yılda 100 film çekilir noktaya geldik ancak pandemi sinemamızı çok kötü etkiledi. Sinema salonları çok yüksek seyirci sayısına ulaşmışken şimdi aşağı düştü. O anlamda filmciler de korkmaya başladı, üretecekleri ve çok pahalı olan bir sanatın geriye dönüş yapması çok zor bir şey. Bu konuda seyirci, üretici ve devlet olarak çok hassas davranmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin dilini, sesini, rengini dünyaya tanıtacak olan algı operasyonlarına düzeltecek ve yürütecek olan sinemamızı aşağı düşürmememiz gerekiyor. Çok sıkıntılı bir süreç olarak görüyorum ama hikâyelerimizde, film üretimimizde, tekniğimizde çok ciddi gelişmeler var onlar umut verici ama şu süreci (Kovid-19) el birliğiyle atlatma konusunda ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor."

Toplumların sıkıntılar yaşadığını ve zaman zaman herkeste olduğu gibi bir ferahlanma, keyiflenmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Reis Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu toplumun gülmeye ihtiyacı var. Toplum çok stres yaşıyor, gerginlik çok yüksek noktada. Bu kadar gerilmiş bir toplumu azıcık gülümsetmek çok güzel bir şeydir. Yalnız bir sıkıntımız var. Komedi filmi derken, komedi çok ciddi bir iştir. Komedi çok kültür isteyen bir kavramdır. Geçmişe baktığınızda bir 'Şekerpare' filmini, bir İlyas Salman'lı veya Kemal Sunal'lı bir filmi ya da yazar Aziz Nesin'e bakarsanız ne kadar ciddi bir iş olduğunu görürsünüz. Şimdi çok basit bir güldürme mantığıyla, biraz belden aşağı küfürlerle bunu yapmaya çalışmanın ben komedi olduğuna inanmıyorum. Toplum gülmek, eğlenmek istiyor ama bunu bir yere kadar tolere edebilir ama ciddi bir komediye yönelmek, onu yapmak bu toplumun ihtiyaçlarını karşılayacağı inancındayım. Bu da bir ihtiyaç olarak görüyorum."

Reis Çelik, daha önce İlyas Salman ile 'Lal Gece' filmini çektiğini hatırlatarak, "Lal Gece, Kör Gece ve Sağır Gece bir üçleme. Üçü de bir gecede geçer ve tek mekanda geçer. Şimdi ikincisi Kör Gece filmini çekmeye hazırlanıyorum" diye konuştu. Gençlere tavsiyelere bulunan Çelik, "Çok kültürlenmek gerekiyor. Sinema çok kültür isteyen bir şey. Topluma tepeden bakarsanız toplum sizi karşılamaz. Toplum sizden her zaman fazla bilinçlidir aslında çünkü duygularının içine nasıl gireceğinizi siz bilemezseniz o sizi kabul etmez. Onun için de kültürü iyi bilmek gerekiyor, çok okumak, biriktirmek, izlemek gerekiyor. Toplumun reflekslerini çok iyi ölçmek gerekiyor ki o zaman doğru filmler yapalım. Onun için de biraz kültüre ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.