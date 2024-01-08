Üç ayların yaklaşmasıyla beraber Müslümanlar kandil günlerini de araştırıyor. 2024 yılında idrak edilecek Regaip Kandili'ne günler kala İslam camiası Regaip Kandilini araştırıyor. Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini takvimle belli oldu. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman? İşte, detaylar...