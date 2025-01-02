Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Bu mübarek gecede Kur'an- Kerim okumak, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmek, kaza ve nafile namazları kılmak, tefekkürde bulunulmak ve tövbe etmek gibi her zaman yapılan ibadetlere başvurulabilirsiniz.