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Refik Anadol'dan depremzedelere destek

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için çeşitli yardım kampanyaları düzenledi.

Giriş: 16.02.2023 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
Refik Anadol'dan depremzedelere destek
HABERTURK.COM

Yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, depremin ilk gününden itibaren destek çağrısında bulunan ve kriptopara cüzdanı açtı. Anadol, sosyal medya hesaplarında, "Sevgili dostlar, deprem bölgesindeki insanlara destek olmak için ETH cüzdanı. Toplanan fonlar, bu soğuk günlerde büyük zorluklar altındaki insanlara çok yardımcı olacaktır. Umarım web3 topluluğunda güçlü bir destek toplayabiliriz. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Anadol'un açtığı cüzdanda 48 saat içerisinde 4 milyon 200 bin lira değerinde bağış toplandı.

Ayrıca YouTube'da bilim ve teknoloji kanallarının 100 saatlik kesintisiz bağış yayınına da katılan Refik Anadol, deprem bölgesindeki 100 öğrencinin sanat ve tasarım alanındaki hayalini gerçekleştireceğini ve 1 milyon lira bağış yapacağını duyurdu.
Anadol'un da katkıda bulunduğu "Deprem Dayanışma YouTube Ortak Yayını"nda toplanan yardım yaklaşık 11 milyon liraya ulaştı.
Başarılı sanatçı, devam eden sergilerinin gelirlerinden de depremzedelere destekte bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

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