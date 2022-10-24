ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA REFAH PAYI DETAYI

Asgari Ücret Bütçe Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanması öngörülüyor. Ocak ayında belirlenmesi beklenen asgari ücret tutarının hesaplanmasına ilişkin hükümet kanadından açıklama geldi.

Vatandaşın enflasyonun altında ezilmesini önlemek hükümetin önceliklerinden olduğunun altını çizen Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantılarında bu konuyla ilgili alınan tedbirlere dikkat çektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."

Asgari ücret zam çalışmalarına ilişkin bilgi veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz" dedi.