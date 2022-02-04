Reel efektif kur yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 Ocak ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 4,99 puan artarak 52,89'a yükseldi. Endeks, bir önceki ayda 47,90 seviyesinde gerçekleşmişti.

Reel efektif kurun artması Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değerinin arttığına işaret ediyor