Yaşadıkları toplumun sorunlarına çözüm arayan sosyal girişimleri destekleyen Red Bull Amaphiko, sürdürülebilir tarım için çalışmalarını sürdüren Tarlamvar'a destek verdiğini duyurdu.

Ata Cengiz’in hayata geçirdiği sosyal girişim, çiftçilerin ürünlerini tüketiciye ulaştırırken karşılaştığı 'aracıları' ortadan kaldırarak hem çiftçinin hem de tüketicinin kazanmasına olanak sağlamayı hedefliyor. Tarlamvar'ın, 12 yörede 35 çiftçi aile ile çalışarak çiftçi ailelerin gelirlerini artırmaya destek olduğu belirtildi.

Tüketicileri doğrudan çiftçilerle tanıştırarak sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmak isteyen girişim, üretimin her aşamasında tüketiciye takip imkanı yaratırken, bu sayede hasat zamanına kadar ağaçların takip edilebilmesi sağlıyor.

GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTULAR

Red Bull Amaphiko'nun desteklediği Tarlamvar'ın kurucuları, yakın zamanda farklı şehirlerde düzenlenen Red Bull Amaphiko Connect etkinlikleriyle genç sosyal girişimci adaylarıyla bir araya gelerek hikayelerini paylaştı.