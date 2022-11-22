RECEP İVEDİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Şahan Gökbakar -Recep İvedik
Fatma Toptaş -Sibel
Tuluğ Çizgen -Sibel'in annesi
Lemi Filozof -Fazıl Bellboy
Hakan Bilgin -Erim Otel müdürü
Vural Buldu -Muhsin Başaran Otel sahibi
Volkan Cal -Murat Sibel'in arkadaşı
Sevgi Berna Biber-Recep'in peşindeki kadın
Somer Karvan -Ersin Dalış hocası
İsmail Hakkı Ürün -Mahmut
Hakan Akın -Halil Kamyoncu
Ertunç Şenkay-Sahildeki rejisör
Zeynep Aydemir -Arabası bozulan kız
Burcu Sülün -Arabası bozulan kızın arkadaşı
Mehmet Güler
Yakup Yavru -Süper Mario
Batuhan Ergün -Recep'in küçüklüğü
Merve Mutlu -Sibel'in küçüklüğü
Mehmet Yumurtacı Salih -Bakkal
Ferhat Uçar -Animatör
Nedim Doğan -Komiser