Real Mallorca - Real Madrid: 1-1 (MAÇ SONUCU)
İspanya La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, sezona Real Mallorca beraberliği ile başladı. Eflatun-beyazlılar, Rodrygo'nun golüyle öne geçtiği maçta Vedat Muriqi'nin golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler 87. dakikada oyuna dahil oldu.
İspanya La Liga'nın ilk haftasında son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Real Mallorca'ya konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Eflatun-beyazlılar 13. dakikada Rodrygo'nun golüyle öne geçerken, Mallorca bu gole 53. dakikada eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi ile yanıt verdi.
Real Madrid'de Arda Güler, 87. dakikada oyuna dahil oldu.
Konuk ekip Real Madrid'de Ferland Mendy, 90+7'nci dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.