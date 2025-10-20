ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Arda Güler, son oynanan Getafe maçında oyuna sonradan dahil olarak Mbappe’ye asist yaptı ve Real Madrid’in sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Sezon genelinde düzenli olarak forma şansı bulan Arda'nın Juventus karşısında da ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

Öte yandan Tudor yönetiminde Juventus'un vazgeçilmez oyuncusu olan Kenan Yıldız, Real Madrid karşısında da takımının en etkili silahı olacak.