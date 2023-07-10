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Real Madrid yeni sezon hazırlıklarına 23 Temmuz tarihinde ABD'de başlayacak. Burada dört karşılaşmaya çıkacak olan Real Madrid, ilk maçında Milan ile kozlarını paylaşacak. Arda Güler de İspanyol devinin yeni sezon öncesi hazırlık kampında yer alıyor. İşte, futbolseverlerin merak ettiği Real Madrid maç takvimi…