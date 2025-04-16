Real Madrid - Arsenal maçı için heyecan dorukta. İngiltere temsilcisi Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Real Madrid takımını konuk etti. Eflatun-beyazlılar, deplasmanda Arsenal'e 3-0 yenilerek rövanş öncesinde tur şansını zora soktu. Arsenal ve Real Madrid rövanş maçı için beklenen gün geldi. Yarı finale yükselen takımın belli olacağı maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı yanı sıra Arda Güler’in akıbeti merak konusu oldu. Milli futbolcu, ilk mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı. Peki Real Madrid - Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Arsenal maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?