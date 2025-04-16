Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 17 Nisan Perşembe verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3300 doları görerek rekor tazeledi. Güncel verilere göre, gram altın 4 bin 64 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 6 bin 503 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 17 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Zayıflayan dolar, artan ticaret gerginlikleri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3.300 doları görerek rekor tazeledi. Yaklaşık yüzde 1,63'lük yükselişle 4 bin TL'yi aşan gram altın ise saat 17.00 itibarıyla 4 bin 64 TL'den işlem görüyor. İşte, 17 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
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GOLDMAN ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs 2025 sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan ons başına 3 bin 700 dolara yükseltti. Banka’nın notunda, “Resesyon yaşanırsa, ETF girişleri hızlanabilir” denildi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.064,9130
Satış: 4.065,3780
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.306,79
Satış: 3.307,59
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.503,8600
Satış: 6.646,8900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.018,8200
Satış: 26.509,7900
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.665,00
Satış: 26.834,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.944,90
Satış: 13.271,06
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.970,96
Satış: 26.460,95
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.023,57
Satış: 27.706,16
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.234,25
Satış: Satış: 3.172,46
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.731,34
Satış: 3.925,11
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.257,00
Satış: 67.139,00