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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 NİSAN: Altın yükselişini sürdürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 17 Nisan Perşembe verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3300 doları görerek rekor tazeledi. Güncel verilere göre, gram altın 4 bin 64 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 6 bin 503 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 17 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 07:48 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:09
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