Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Zayıflayan dolar, artan ticaret gerginlikleri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3.300 doları görerek rekor tazeledi. Yaklaşık yüzde 1,63'lük yükselişle 4 bin TL'yi aşan gram altın ise saat 17.00 itibarıyla 4 bin 64 TL'den işlem görüyor. İşte, 17 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…