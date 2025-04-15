Real Madrid-Arsenal maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Real Madrid, Arsenal karşısında turu geçebilmek için tarihi galibiyet arıyor. Arsenal ise avantajını koruyarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Arsenal maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar…