Real Betis: 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 2-1 mağlup oldu. 10. dakikada Brahim Diaz'ın golüyle öne geçen Real Madrid, 34'te Johnny ve 54. dakikada Isco'nun (p) gollerine engel olamadı. Bu sonucun ardından Real Madrid haftayı 54, Real Betis ise 38 puanla kapattı.
İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu. Benito Villamarin'deki maçı Real Madrid, 2-1'lik skorla kaybetti.
Eflatun-beyazlılar, 10. dakikada Brahim Diaz ile öne geçti. Real Betis, 34. dakikada Johnny ile 1-1'lik eşitliği buldu ve devre 1-1 sona erdi.
Real Betis, 54. dakikada Isco'nun penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Real Betis'te eski Real Madridli Isco, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistlik performansla tamamladı.
ARDA GÜLER 59'DA GİRDİ
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Real Madrid, 54 puanda kaldı. Real Betis, 38 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Real Betis, Las Palmas'ı ağırlayacak.