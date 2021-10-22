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Razer'ın yüz maskesi de çıktı: İşte fanlı, RGB'li Razer Zephyr - Haberler

Razer, yüz maskesine fan ve RBG aydınlatma ekledi

Oyun ekipmanları geliştiricisi Razer, bir süredir merakla beklenen giyilebilir hava temizleyecisi Razer Zephyr’i tanıttı. N95 sınıfı filtrelerle gelen Razer’ın akıllı yüz maskesinde hava sirkülasyonu için bir çift fan, sosyal iletişimde net yüz ifadeleri için RGB’li aydınatma bile var.

22.10.2021 - 12:07 | Güncelleme: TEKNOLOJİ
HABERTURK.COM

  • Oyun dünyası için özel ekipman ve çözümler geliştiren ABD merkezli teknoloji şirketi Razer, RGB aydınlatmalı akıllı yüz maskesini tanıttı.

  • Şirketin yıllık etkinliği RazerCon 2021'de, yeni yüksek performanslı PC bileşenleri, yeni Razer Enki oyun koltuğu ailesi, kablosuz oyun kulaklığı Razer Kraken V3 ailesinin yanısıra merakla beklenen Razer Zephyr giyilebilir hava temizleyici de sahneye çıktı.

  • Razer, ilk olarak CES 2021'de ödüllü konsept olan Hazel Projesi olarak tanıttığı Razer Zephyr için Ağustos 2021'de beta testlerine başlamıştı. 

  • Test programına katılanların yorumları ve geri bildirimleri dikkate alınarak akıllı ve çevre dostu bir maske seçeneği sunmak için tasarlanan Razer Zephyr, FDA tescilli ve yüzde 99 oranında BFE için laboratuvarda test edilmiş. 

  • Şirketin verdiği bilgiye göre Razer Zephyr'in iki yönlü korumalı N95 sınıfı filtreleri, tek kullanımlık atılabilir maskelerden üç kat daha uzun süre dayanıyor ve hem içe çekilen hem de dışa verilen havanın korunmasını sağlıyor.

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