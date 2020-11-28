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Mazhar'ın gelişiyle tüm dengeler değişirken Ramo'nun cephesinde yeni bir düşman daha yer edindi. Mazhar, Ramo'dan Mahir'i öldürmesini isteyerek neredeyse imkansız bir görev verirken ayrıca Doğu, Hamdi cinayetini Ramo'nun üstüne yıkmak için sahte tanık ayarlayarak kumpas kurdu. Finalde ise Mahir'i öldürmek için Mazhar'dan talimatları alan Ramo, harekete geçti. Mahir'e silah doğrulttuğu anlarda heyecan doruğa ulaşırken, "Ramo'nun hamlesi ne olacak?" sorusunun yanıtı şimdiden büyük merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #İNTİKAM DEDİ!

Ramo, dün akşam yayınlanan 22. bölümüyle ABC1 20+'da 5.24 izlenme oranı (rating),10.85 izlenme payı (share),AB'de 4.85 izlenme oranı (rating),10.66 izlenme payı (share),Total'de 6.16 izlenme oranı (rating),13.06 izlenme payı (share) elde etti. Heyecanla beklenen bölümün başlamasıyla #İntikam etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

MAZHAR'DAN TEHLİKELİ PLAN!

Mazhar'ın gelişi sadece Ramo'yu değil Cihangir'i de rahatsız etti. İstanbul'un karıştığını ve çarkı döndürmek için geldiğini söyleyen Mazhar, Cihangir'den Ramo ve Yavuz ile olan savaşını bitirmesini istedi. Bu durum karşısında öfkesine hakim olmakta zorlanan Cihangir, Mahir'in Kaman meselesini hala araştırdığını söyleyince Ramo için tehlikeli ve neredeyse imkansız bir görevin fikri ortaya çıktı. Mazhar, Ramo'dan Mahir'i öldürmelerini isteyeceklerini söyledi.

"Savaş bitecek!"

RAMO İLE SİBEL YÜZLEŞTİ!

Ramo ile Sibel'in uzun zamandır beklenen yüzleşmesi de bu bölümde nihayet gerçekleşti. Sibel'den artık bir cevap isteyen Ramo, sonunda Sibel'e hala aşık olduğunu itiraf etti. İkilinin arasındaki gerilimin giderek arttığı anlarda birden öpüşmeleri ise bölüme damgasını vurdu. Sibel'in her şeyi kendisi için yaptığı öğrenen Ramo, daha sonra Fidan'dan da Taner ile evlenmesinin ardındaki gerçekleri öğrendi.

Ramo'dan aşk itirafı;

RAMO, HAPİSTEN NASIL KURTULDUĞUNU ÖĞRENDİ!

Hamdi cinayetinin Ramo'nun üstüne kalması için Doğu, sahte bir tanık ayarladı. Ramo'ya kurulan bu tuzağı öğrenen Sibel ise hemen Ramo'ya haber verdi. Ramo, böylelikle sahte tanığı yakalayıp sorguya çekti. Tüm bu olanlardan sonra Mazhar ile bir araya gelen Ramo, onu hapisten çıkaranın Mazhar olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Mazhar'dan, Mahir'i öldürmek için talimatları alan Ramo, operasyon için harekete geçti.

"Ben Mazhar Aslan"

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!