Ramo büyük planını hayata geçirmeye başlıyor!

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Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 12. bölümünde Alpay’ın polise teslim olmasıyla Adana’da işler raydan çıkmıştır. Cihangir, işleri yola koyması için oğlu Taner’i Adana’ya gönderir. Acımasız bir adam olan Taner, babasının emirlerini yerine getirmek için Adana’da adeta bir savaş başlatır. Savaşın sonunda Süleyman ve Neco hayatını kaybeder.

Adana’daki pürüzleri temizleyen Taner’in yeni planı ise işlediği bunca suçu Ramo’nun üzerine yıkmaktır. Ramo’nun beklemediği olaylar bundan sonra olacaktır. Ramo, Sibel’in şahitliğiyle otuz yıl hapse mahkum edilir. Sibel’in ihanetiyle yıkılan Ramo, hapisteki üçüncü yılında af söylentilerinin dolaşmasıyla dışarı çıkmanın planlarını yapmaya başlar.

Ramo’nun suçu af kapsamında değildir ama kolları sıvar ve üç yıldır ilmik ilmik ördüğü büyük planını hayata geçirmeye başlar. Bütün bunları yaparken Ramo’nun iki hedefi vardır; birincisi, kendisine bu tuzağı kuranların saltanatına son vermek; ikincisi ise, Sibel’e ihanetinin hesabını sormaktır.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni sezonuyla Show TV’de!

İşte Ramo’nun 12. Bölüm Tanıtımı: