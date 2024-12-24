Rami'de "Kütüphane Meclisi Buluşmaları" düzenlenecek

Rami Kütüphanesi tarafından düzenlenen "Kütüphane Meclisi Buluşmaları", Türkiye'deki kütüphane yöneticileri ve akademik çevrelerden uzmanları bir araya getirecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, kütüphaneler arasında güçlü bir iş birliği ağı oluşturması hedeflenen program, bilgi paylaşımını teşvik etmek, mesleki gelişimi desteklemek ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla tasarlandı.

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İlk etkinlikte akademik kütüphanelerin güncel ihtiyaçları ve karşılaştıkları ortak sorunlar üzerinde durulması amaçlanıyor. Etkinlik kapsamında kullanıcı deneyimi, ihtiyaçları ve üniversite kütüphanelerinin iş birliğinin güçlendirilmesi gibi gündem maddeleri ele alınacak. Buluşmalar sonunda konu ve öneriler, Rami Kütüphanesi web sitesinde yayınlanacak bir raporla duyurulacak.