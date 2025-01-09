Ramazan ne zaman? Ramazan ayın kaçında başlıyor, ilk oruç ne zaman?
Ramazan, hicrî takvime göre 9. ay ve İslam inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve terâvih namazının kılınmaya başlandığı aydır. Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan tarihi belli oldu. Buna göre Ramazan Bayramı arifesi 2025 yılında 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Peki Ramazan ne zaman? Ramazan ayın kaçında başlıyor, ilk oruç ne zaman?
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On bir ayın sultanı olarak bilinen 2025 Ramazan ayı için Müslüman alemi geri sayıma başladı. Her yıl farklı tarihlere denk gelen bu mübarek ayda allahın rızasını kazanmak, günahlardan arınmak için ibadetlere daha bir önem verilirken İslam'ın beş şartından biri olan Oruç tutuluyor. Bu kapsamda "Bu sene 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi
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2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.
26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Ramazan’ın 1. ve ilk orucun tutulacağı gün 1 Mart Cumartesi olacak. 28 Şubat Cuma'yı 1 Mart'a bağlayan gece ise ilk sahura kalkılacak. Milyonlarca Müslüman 1 Mart itibarıyla oruç ibadetine başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar oruç tutacak.
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2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2025 dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.
Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.
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