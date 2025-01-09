On bir ayın sultanı olarak bilinen 2025 Ramazan ayı için Müslüman alemi geri sayıma başladı. Her yıl farklı tarihlere denk gelen bu mübarek ayda allahın rızasını kazanmak, günahlardan arınmak için ibadetlere daha bir önem verilirken İslam'ın beş şartından biri olan Oruç tutuluyor. Bu kapsamda "Bu sene 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi