Müslüman aleminin en önem verdiği zamanlardan biri olan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Hicri Takvim'in 9. ayı olan Ramazan Ayı aynı zamanda İslam dinindeki üç ayların da son ayıdır. 12 Ocak'ta başlayacak üç ayların ardından On Bir Ayın Sultanı için artık geri sayım başlayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 2024 dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı ve Ramazan başlangıç tarihi