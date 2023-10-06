Ramazan ne zaman başlıyor? 2024 dini günler takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi
İslam'ın beş şartlarından biri olan oruç ibadetinin gerçekleştirildiği 'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan için geri sayım başladı. 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi Diyanet'in dini günler takvimi ile netlik kazandı. İşte 2024 dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı başlangıç tarihi...
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Müslüman aleminin en önem verdiği zamanlardan biri olan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Hicri Takvim'in 9. ayı olan Ramazan Ayı aynı zamanda İslam dinindeki üç ayların da son ayıdır. 12 Ocak'ta başlayacak üç ayların ardından On Bir Ayın Sultanı için artık geri sayım başlayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 2024 dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı ve Ramazan başlangıç tarihi
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2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.
Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan ayı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan 2024 Salı günü son oruçlarını tutacak.
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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan Cuma
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2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
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11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
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15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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