Ramazan'ın vazgeçilmez lezzetleri tek menüde... Çorbasından tatlısına Ramazan'ın ikinci gününe özel iftar menüsü!

Ramazan ayının ikinci gününe özel, sofralarınızı lezzet ve bereketle donatacak bir iftar menüsü hazırladık. Gün boyu süren orucun ardından hem hafif hem de doyurucu tariflerle enerji toplayabilir, sevdiklerinizle keyif dolu bir akşam geçirebilirsiniz. Geleneksel tatlarla modern lezzetleri buluşturan bu menüde, çorbadan tatlıya kadar her detay özenle düşünüldü. İşte Ramazan’ın ikinci gününe özel, damaklarda iz bırakacak iftar önerileri!

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EZOGELİN ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı bulgur

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı nane, pul biber, kimyon

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

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Soğanı doğrayıp sıvı yağda kavurun, ardından salçayı ekleyin.

Mercimek, pirinç ve bulguru ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Suyu ve baharatları ekleyerek kaynamaya bırakın.

Mercimek ve pirinçler yumuşadığında blenderdan geçirerek servis edin.

ETLİ TÜRLÜ

Malzemeler:

300 gr kuşbaşı dana eti

1 adet patlıcan

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

Etleri tencereye alıp sıvı yağ ile kavurun.

Sırasıyla soğan, biber ve salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Doğranmış sebzeleri ekleyip karıştırın.

Üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyip kısık ateşte 30-40 dakika pişirin.

BULGUR PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet domates

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Soğanı sıvı yağda kavurun, salçayı ve doğranmış domatesi ekleyin.

Bulguru ekleyip birkaç dakika kavurun.

Sıcak su ve tuzu ekleyerek kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

ÇOBAN SALATASI Malzemeler: REKLAM 2 adet domates 1 adet salatalık 1 adet yeşil biber 1 adet kırmızı biber Yarım limon suyu 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı tuz Yapılışı: Sebzeleri küp küp doğrayın. Üzerine limon suyu, zeytinyağı ve tuzu ekleyip karıştırın. REVANİ Malzemeler: 3 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı irmik 1 su bardağı un 1 çay bardağı sıvı yağ 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilin Şerbeti için: 2 su bardağı su 2 su bardağı toz şeker Birkaç damla limon suyu Yapılışı: Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri kaynatın, limon suyu ekleyip ocaktan alın. Yumurtaları ve şekeri çırpın, ardından yoğurt, sıvı yağ, irmik, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek karıştırın. Karışımı yağlanmış fırın kabına döküp 180°C’de 30-35 dakika pişirin. Fırından çıktıktan sonra üzerine soğuk şerbeti döküp dinlendirin.