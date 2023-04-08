SUPANGLE

Malzemeler

5 su bardağı süt

4 tatlı kaşığı un

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

100 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı: Soğuk sütü derin bir tencereye aktarın. Un, kakao ve toz şeker ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri karıştırın. Toz şeker tamamen eridiğinde supangle karışımını kısık ateşte pişirin. Hafif kabarmaya başlayan tatlının içerisine bitter çikolata parçalarını ekleyin ve tatlının kendi sıcaklığıyla erimesini sağlayın. Kıvam alan supangleye tereyağı ilave edip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam alması için blender ya da mikser yardımıyla karıştırdığınız supangleyi servis kaselerine paylaştırın. Eğer dilerseniz sütle ıslatılmış kek parçalarına servis kaselerinin tabanına yerleştirebilirsiniz. Oda sıcaklığında ılınan tatlıları soğuması için buzdolabına kaldırın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.