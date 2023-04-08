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Ramazan'ın 17. günü ne pişirsem? İşte çorbasından, ana yemeğine, tam iftar menüsü...

Ramazan ayı hızla geçiyor. Yarısından fazlasının tamamlandığı bu mübarek ay içerisinde misafirlerini evinde ağırlamak ve iftar sofraları kurmak isteyen kişiler internette ‘Ramazan 17. gün iftar menüsü tarifleri! Ramazanın on yedinci günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruları araştırıyor. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın 17. günü iftar menüsü…

Giriş: 08.04.2023 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • DOMATES ÇORBASI

    Malzemeler

    5 adet domates,

    5 su bardağı su,

    2 yemek kaşığı tereyağı,

    1 yemek kaşığı un,

    1 tatlı kaşığı toz biber,

    Yarım bardak süt,

    Tuz,

    Üzerine;

    Kıtır ekmek

    Kaşar rendesi

    Yapılışı:

    Domatesleri rendeleyin ve bir tencere içerisinde yağ koyduktan sonra unu kavurun ve sonrasında domates, kırmızı toz biber ve tuz ekleyerek soteleyin. Süt ve suyu ekledikten sonra 15 dakika boyunca pişirin. Kıvam alan çorbayı blenderdan geçirin. Üzerini süsleyin. 

  • ALİ NAZİK 

    Malzemeler

    Ali nazik için:

    1 diş sarımsak

    250 gram kuşbaşı et

    50 gram tereyağı

    1 yemek kaşığı biber salçası

    1 çay kaşığı toz kırmızı biber

    1 çay kaşığı tuz

    Patlıcanlı karışım için:

    3 adet közlenmiş patlıcan

    1 çay kaşığı tuz

    1 kâse sarımsaklı yoğurt

    Yapılışı: İlk olarak işe tereyağını bir tavanın içerisinde eriterek başlayın. Sarımsağı ilave ederek hafifçe soteleyin. Ardından minik olarak doğranmış olan kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırmaya başlayın, kapağı kapatıp 6 dakika kadar kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın. Piştikten sonra toz kırmızı biber, salça ve tuz ekleyerek tatlandırın ve ocaktan alın. Patlıcanları közleyip kabuklarını soyup keskin bir bıçak yardımıyla dövün. Dövme aşamasında üzerine hafifçe tuz serpiştirin. Sarımsaklı yoğurt ile patlıcanları birleştirin. Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanı koyup orta kısmını çukurlaştırın. Hazırladığınız etleri üzerine ekleyip sosunu ekledikten sonra servise hazır hale getirin.

  • EV YAPIMI KÖPÜKLÜ AYRAN

    Malzemeler

    Yoğurt

    Tuz

    Soda

    Yapılışı: Bir sürahi içerisine yoğurdu alın üzerine suyu ve tuzu dökerek mikserle çırpın. Bu aşamada bol köpüklü olmasını isterseniz yarım çay bardağı soda ekleyebilirsiniz. Dolapta 1 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

  • KÖK SEBZE SALATASI

    Malzemeler

    2 orta boy pancar

    2 orta boy patates

    1 orta boy havuç

    1 su bardağı bezelye

    Yarım demet dereotu

    2 sap taze sarımsak

    6 - 7 sap taze soğan

    1 limon suyu

    100 ml sızma zeytinyağı

    1 çay kaşığı tuz

    Yapılışı: Pancarları yıkayıp kabuğuyla birlikte önce pişirme kağıdına sonra folyoya sarın, 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Pancarlar fırında pişerken bu sırada patates ve havucu haşlayın. Bezelyeyi farklı bir tencerede haşlayın. Pişen pancarların kabuklarını soyun. Pancar, havuç ve patatesleri minik küpler halinde doğrayın. Dereotu, taze sarımsak ve soğanı yıkayıp kurulayarak incecik doğrayın. Son aşamada tüm malzemeleri karıştırın. Sos olarak tuz, limon, zeytinyağı ve nar ekşisi tercih edebilirsiniz.

  • SUPANGLE

    Malzemeler

    5 su bardağı süt

    4 tatlı kaşığı un

    3 yemek kaşığı kakao

    1 su bardağı toz şeker

    100 gram bitter çikolata

    2 yemek kaşığı tereyağı

    Yapılışı: Soğuk sütü derin bir tencereye aktarın. Un, kakao ve toz şeker ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri karıştırın. Toz şeker tamamen eridiğinde supangle karışımını kısık ateşte pişirin. Hafif kabarmaya başlayan tatlının içerisine bitter çikolata parçalarını ekleyin ve tatlının kendi sıcaklığıyla erimesini sağlayın. Kıvam alan supangleye tereyağı ilave edip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam alması için blender ya da mikser yardımıyla karıştırdığınız supangleyi servis kaselerine paylaştırın. Eğer dilerseniz  sütle ıslatılmış kek parçalarına servis kaselerinin tabanına yerleştirebilirsiniz. Oda sıcaklığında ılınan tatlıları soğuması için buzdolabına kaldırın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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