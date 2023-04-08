ALİ NAZİK
Malzemeler
Ali nazik için:
1 diş sarımsak
250 gram kuşbaşı et
50 gram tereyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz
Patlıcanlı karışım için:
3 adet közlenmiş patlıcan
1 çay kaşığı tuz
1 kâse sarımsaklı yoğurt
Yapılışı: İlk olarak işe tereyağını bir tavanın içerisinde eriterek başlayın. Sarımsağı ilave ederek hafifçe soteleyin. Ardından minik olarak doğranmış olan kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırmaya başlayın, kapağı kapatıp 6 dakika kadar kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın. Piştikten sonra toz kırmızı biber, salça ve tuz ekleyerek tatlandırın ve ocaktan alın. Patlıcanları közleyip kabuklarını soyup keskin bir bıçak yardımıyla dövün. Dövme aşamasında üzerine hafifçe tuz serpiştirin. Sarımsaklı yoğurt ile patlıcanları birleştirin. Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanı koyup orta kısmını çukurlaştırın. Hazırladığınız etleri üzerine ekleyip sosunu ekledikten sonra servise hazır hale getirin.