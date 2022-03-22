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Ramazan İmsakiye takvimi 2022: Ankara, İzmir, Konya, Trabzon, Bursa, İstanbul imsakiye ve il il oruç, sahur vakti saatleri!

Ramazan İmsakiye takvimi 2022: Ankara, İzmir, Konya, Trabzon, Bursa, İstanbul imsakiye

İslam dininin hakim olduğu coğrafyalarda Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanların nefsini terbiye etmek için oruç tuttuğu, kötü sözden uzaklaştığı, yardımlaşmaya ve kardeşliğe öncelik verdiği Ramazan ayı için iftar ve sahur saatleri açıklandı.

22.03.2022 - 10:33 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in ayetler halinde inmöeye başladığı Ramazan ayı her sene Müslüman camiasında coşkuyla karşılanıyor. Ramazan ayında ibadet edecek olan Müslümanlar her snee Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. 

    İL İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İslam kültüründe dini tarihlerin belirlenmesinde kullanılan Hicri takvime göre senenin 9. ayı kabul edilen Ramazan ayı, sonunda bayramla müjdelenen ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bir aydır. İnanan tüm müslümanlar Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumaya, oruç tutmaya ve namaz kılmaya, kısacası ibadet etmeye oldukça büyük önem verirler. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiyesi ile il il iftar ve sahur saatlerini Müslümanlarla paylaştı. 

  • İSTANBUL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022

    İL İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
    1 02.04.2022 Cumartesi 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:58
    2 03.04.2022 Pazar 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59
    3 04.04.2022 Pazartesi 05:08 06:36 13:12 16:48 19:38 21:01
    4 05.04.2022 Salı 05:06 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02
    5 06.04.2022 Çarşamba 05:04 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03
    6 07.04.2022 Perşembe 05:02 06:31 13:11 16:49 19:41 21:05
    7 08.04.2022 Cuma 05:00 06:30 13:11 16:49 19:43 21:06
    8 09.04.2022 Cumartesi 04:59 06:28 13:11 16:50 19:44 21:07
    9 10.04.2022 Pazar 04:57 06:26 13:11 16:50 19:45 21:09
    10 11.04.2022 Pazartesi 04:55 06:25 13:10 16:50 19:46 21:10
    11 12.04.2022 Salı 04:53 06:23 13:10 16:51 19:47 21:11
    12 13.04.2022 Çarşamba 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:13
    13 14.04.2022 Perşembe 04:49 06:20 13:10 16:51 19:49 21:14
    14 15.04.2022 Cuma 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:15
    15 16.04.2022 Cumartesi 04:45 06:17 13:09 16:52 19:51 21:17
    16 17.04.2022 Pazar 04:43 06:16 13:09 16:52 19:52 21:18
    17 18.04.2022 Pazartesi 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:20
    18 19.04.2022 Salı 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:21
    19 20.04.2022 Çarşamba 04:37 06:11 13:08 16:53 19:55 21:23
    20 21.04.2022 Perşembe 04:36 06:10 13:08 16:54 19:56 21:24
    21 22.04.2022 Cuma 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:25
    22 23.04.2022 Cumartesi 04:32 06:07 13:08 16:54 19:58 21:27
    23 24.04.2022 Pazar 04:30 06:05 13:07 16:55 20:00 21:28
    24 25.04.2022 Pazartesi 04:28 06:04 13:07 16:55 20:01 21:30
    25 26.04.2022 Salı 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:31
    26 27.04.2022 Çarşamba 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33

  • ANKARA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022

    1 02.04.2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40
    2 03.04.2022 Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:41
    3 04.04.2022 Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:43
    4 05.04.2022 Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:44
    5 06.04.2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45
    6 07.04.2022 Perşembe 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46
    7 08.04.2022 Cuma 04:48 06:15 12:56 16:33 19:26 20:48
    8 09.04.2022 Cumartesi 04:46 06:14 12:55 16:34 19:27 20:49
    9 10.04.2022 Pazar 04:44 06:12 12:55 16:34 19:28 20:50
    10 11.04.2022 Pazartesi 04:42 06:11 12:55 16:34 19:29 20:52
    11 12.04.2022 Salı 04:40 06:09 12:55 16:35 19:30 20:53
    12 13.04.2022 Çarşamba 04:39 06:07 12:54 16:35 19:31 20:54
    13 14.04.2022 Perşembe 04:37 06:06 12:54 16:35 19:32 20:55
    14 15.04.2022 Cuma 04:35 06:04 12:54 16:36 19:33 20:57
    15 16.04.2022 Cumartesi 04:33 06:03 12:54 16:36 19:34 20:58
    16 17.04.2022 Pazar 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 20:59
    17 18.04.2022 Pazartesi 04:29 06:00 12:53 16:36 19:36 21:01
    18 19.04.2022 Salı 04:27 05:59 12:53 16:37 19:37 21:02
    19 20.04.2022 Çarşamba 04:26 05:57 12:53 16:37 19:38 21:03
    20 21.04.2022 Perşembe 04:24 05:56 12:52 16:37 19:39 21:05
    21 22.04.2022 Cuma 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:06
    22 23.04.2022 Cumartesi 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08
    23 24.04.2022 Pazar 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09
    24 25.04.2022 Pazartesi 04:17 05:50 12:52 16:38 19:43 21:10
    25 26.04.2022 Salı 04:15 05:49 12:51 16:39 19:44 21:12
    26 27.04.2022 Çarşamba 04:13 05:47 12:51 16:39 19:45 21:13

  • İZMİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022

     

    02.04.2022 Cumartesi 05:25 06:48 13:20 16:54 19:42 21:00
    2 03.04.2022 Pazar 05:23 06:47 13:20 16:54 19:43 21:01
    3 04.04.2022 Pazartesi 05:21 06:45 13:20 16:54 19:44 21:02
    4 05.04.2022 Salı 05:20 06:44 13:19 16:55 19:45 21:03
    5 06.04.2022 Çarşamba 05:18 06:42 13:19 16:55 19:46 21:05
    6 07.04.2022 Perşembe 05:16 06:41 13:19 16:55 19:47 21:06
    7 08.04.2022 Cuma 05:14 06:39 13:18 16:56 19:48 21:07
    8 09.04.2022 Cumartesi 05:13 06:38 13:18 16:56 19:48 21:08
    9 10.04.2022 Pazar 05:11 06:36 13:18 16:56 19:49 21:09
    10 11.04.2022 Pazartesi 05:09 06:35 13:18 16:56 19:50 21:11
    11 12.04.2022 Salı 05:07 06:33 13:17 16:57 19:51 21:12
    12 13.04.2022 Çarşamba 05:06 06:32 13:17 16:57 19:52 21:13
    13 14.04.2022 Perşembe 05:04 06:31 13:17 16:57 19:53 21:14
    14 15.04.2022 Cuma 05:02 06:29 13:17 16:57 19:54 21:15
    15 16.04.2022 Cumartesi 05:00 06:28 13:16 16:58 19:55 21:17
    16 17.04.2022 Pazar 04:59 06:26 13:16 16:58 19:56 21:18
    17 18.04.2022 Pazartesi 04:57 06:25 13:16 16:58 19:57 21:19
    18 19.04.2022 Salı 04:55 06:23 13:16 16:58 19:58 21:20
    19 20.04.2022 Çarşamba 04:53 06:22 13:15 16:59 19:59 21:22
    20 21.04.2022 Perşembe 04:52 06:21 13:15 16:59 20:00 21:23
    21 22.04.2022 Cuma 04:50 06:19 13:15 16:59 20:01 21:24
    22 23.04.2022 Cumartesi 04:48 06:18 13:15 16:59 20:02 21:25
    23 24.04.2022 Pazar 04:47 06:17 13:15 16:59 20:03 21:27
    24 25.04.2022 Pazartesi 04:45 06:15 13:15 17:00 20:04 21:28
    25 26.04.2022 Salı 04:43 06:14 13:14 17:00 20:05 21:29
    26 27.04.2022 Çarşamba 04:42 06:13 13:14 17:00 20:06 21:31

  • BURSA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022

    1 02.04.2022 Cumartesi 05:13 06:40 13:13 16:46 19:35 20:56
    2 03.04.2022 Pazar 05:12 06:38 13:12 16:47 19:36 20:57
    3 04.04.2022 Pazartesi 05:10 06:36 13:12 16:47 19:37 20:58
    4 05.04.2022 Salı 05:08 06:35 13:12 16:48 19:38 21:00
    5 06.04.2022 Çarşamba 05:06 06:33 13:11 16:48 19:39 21:01
    6 07.04.2022 Perşembe 05:04 06:32 13:11 16:48 19:40 21:02
    7 08.04.2022 Cuma 05:02 06:30 13:11 16:49 19:41 21:03
    8 09.04.2022 Cumartesi 05:00 06:29 13:10 16:49 19:42 21:05
    9 10.04.2022 Pazar 04:59 06:27 13:10 16:49 19:43 21:06
    10 11.04.2022 Pazartesi 04:57 06:25 13:10 16:50 19:45 21:07
    11 12.04.2022 Salı 04:55 06:24 13:10 16:50 19:46 21:09
    12 13.04.2022 Çarşamba 04:53 06:22 13:09 16:50 19:47 21:10
    13 14.04.2022 Perşembe 04:51 06:21 13:09 16:51 19:48 21:11
    14 15.04.2022 Cuma 04:49 06:19 13:09 16:51 19:49 21:13
    15 16.04.2022 Cumartesi 04:47 06:18 13:09 16:51 19:50 21:14
    16 17.04.2022 Pazar 04:46 06:16 13:08 16:52 19:51 21:15
    17 18.04.2022 Pazartesi 04:44 06:15 13:08 16:52 19:52 21:17
    18 19.04.2022 Salı 04:42 06:13 13:08 16:52 19:53 21:18
    19 20.04.2022 Çarşamba 04:40 06:12 13:08 16:52 19:54 21:19
    20 21.04.2022 Perşembe 04:38 06:10 13:08 16:53 19:55 21:21
    21 22.04.2022 Cuma 04:36 06:09 13:07 16:53 19:56 21:22
    22 23.04.2022 Cumartesi 04:35 06:08 13:07 16:53 19:57 21:24
    23 24.04.2022 Pazar 04:33 06:06 13:07 16:54 19:58 21:25
    24 25.04.2022 Pazartesi 04:31 06:05 13:07 16:54 19:59 21:26
    25 26.04.2022 Salı 04:29 06:04 13:07 16:54 20:00 21:28
    26 27.04.2022 Çarşamba 04:27 06:02 13:07 16:54 20:01 21:29

    Kadir Gecesi
    27 28.04.2022 Perşembe 04:26 06:01 13:06 16:55 20:02 21:31
    28 29.04.2022 Cuma 04:24 06:00 13:06 16:55 20:03 21:32
    29 30.04.2022 Cumartesi 04:22 05:58 13:06 16:55 20:04 21:34
    30 01.05.2022 Pazar 04:20 05:57 13:06 16:55 20:05 21:35
     

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