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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ramazan Hoca cinayetinde yeni ayrıntılar - En son haberler

        Fatih'te işlenen Ramazan Hoca cinayetiyle ilgili ayrıntılar gün ışığına çıkmaya başladı

        Fatih'te çay ocağında Erkan B. tarafından öldürülen Ramazan Pişkin cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısı Erkan B.'nin, Pişkin'le tartışma yaşamadan direk bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Cep telefonu taşımayan zanlının babasının iş yerinin olay yerine yakın olduğu belirtildi. Erkan B.'nin olay günü yol haritası da ortaya çıkarıldı. Öte yandan şüphelinin sicili de kabarık çıktı. Yapılan çalışmalarda katil zanlısının 9 suç kaydından birinden "Kasten yaralama" suçu bulunuyor. Erkan B.'nin annesini darp ederek bu suçu işlediği belirlendi. Ayrıca annesini yaralama suçundan da arandığı tespit edildi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 01.02.2024 - 18:57 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:12
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        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
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        Fatih’te çay ocağında Ramazan Pişkin’i öldüren katil zanlısı Erkan B.’nin, Cinayet Büro Amirliği’nde sorgusu başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı! Haberi Görüntüle

        TARTIŞMA YAŞAMADAN BIÇAKLADI

        Yapılan çalışmalarda, katil zanlısı Erkan B.’nin Ramazan Pişkin’i tanıdığı ve cinayeti işlerken herhangi bir tartışmanın yaşanmadığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, katil zanlısı gittiği çay ocağında Ramazan Pişkin’e direk saldırarak bıçakladı. Göğsünde 3 bıçak darbesi alan Pişkin hayatını kaybetti.

        OLAY SONRASI SİGARA İÇTİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, katil zanlının önce yol haritası ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan haritaya göre, zanlı olay günü Zeytinburnu’ndan tam bir buçuk saat yürüyerek olay yerine geldi. Olay sonrası koşarak kaçan zanlı, bir süre sonra durarak, yolda bir kişiden sigara alıp içti.

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        HACIHÜSREV’E KADAR UZANDI

        Sigara içen zanlı, ardından otobüse binerek Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde otobüsten indi. En son görüntüsü Beyoğlu’nun Hacıhürsev bölgesine giren zanlının izi sokak çalışmasıyla bulundu. Cinayet ekipleri, önce kim olduğu tespit edilmeyen şüphelinin yakalanması için sokak sokak çalışma yaptı.

        BABASININ İŞ YERİ ÇAY OCAĞINA YAKIN ÇIKTI

        Elde edilen görüntü ile sokak çalışması yapılan şüphelinin Erkan B. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı ile ilgili ayrıntılarda ortaya çıktı. 9 suçtan ayrı suç kayıtlı bulunan şüphelinin Ramazan Pişkin’i tanıdığı öğrenildi. Katil zanlısı Erkan B.’nin babasının iş yerinin Ramazan Pişkin’in çay ocağına yakın olduğu öğrenildi. Katil zanlısının babasının işyerinden dolayı Ramazan Pişkin’i tanıdığı öğrenildi.

        ANNESİNİ YARALAMA SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ

        Yapılan çalışmalarda katil zanlısının 9 suç kaydından birinden “Kasten yaralama “ suçu bulunuyor. Katil zanlısı Erkan B.’nin annesini darp ederek bu suçu işlediği belirlendi. Ayrıca annesini yaralama suçundan da arandığı ortaya çıktı.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Ramazan Hoca
        #Ramazan hoca cinayeti
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