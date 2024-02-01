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Fatih’te çay ocağında Ramazan Pişkin’i öldüren katil zanlısı Erkan B.’nin, Cinayet Büro Amirliği’nde sorgusu başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı! Haberi Görüntüle

TARTIŞMA YAŞAMADAN BIÇAKLADI Yapılan çalışmalarda, katil zanlısı Erkan B.’nin Ramazan Pişkin’i tanıdığı ve cinayeti işlerken herhangi bir tartışmanın yaşanmadığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, katil zanlısı gittiği çay ocağında Ramazan Pişkin’e direk saldırarak bıçakladı. Göğsünde 3 bıçak darbesi alan Pişkin hayatını kaybetti.

OLAY SONRASI SİGARA İÇTİ Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, katil zanlının önce yol haritası ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan haritaya göre, zanlı olay günü Zeytinburnu’ndan tam bir buçuk saat yürüyerek olay yerine geldi. Olay sonrası koşarak kaçan zanlı, bir süre sonra durarak, yolda bir kişiden sigara alıp içti. REKLAM

HACIHÜSREV’E KADAR UZANDI Sigara içen zanlı, ardından otobüse binerek Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde otobüsten indi. En son görüntüsü Beyoğlu’nun Hacıhürsev bölgesine giren zanlının izi sokak çalışmasıyla bulundu. Cinayet ekipleri, önce kim olduğu tespit edilmeyen şüphelinin yakalanması için sokak sokak çalışma yaptı.

BABASININ İŞ YERİ ÇAY OCAĞINA YAKIN ÇIKTI Elde edilen görüntü ile sokak çalışması yapılan şüphelinin Erkan B. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı ile ilgili ayrıntılarda ortaya çıktı. 9 suçtan ayrı suç kayıtlı bulunan şüphelinin Ramazan Pişkin’i tanıdığı öğrenildi. Katil zanlısı Erkan B.’nin babasının iş yerinin Ramazan Pişkin’in çay ocağına yakın olduğu öğrenildi. Katil zanlısının babasının işyerinden dolayı Ramazan Pişkin’i tanıdığı öğrenildi.

ANNESİNİ YARALAMA SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ Yapılan çalışmalarda katil zanlısının 9 suç kaydından birinden “Kasten yaralama “ suçu bulunuyor. Katil zanlısı Erkan B.’nin annesini darp ederek bu suçu işlediği belirlendi. Ayrıca annesini yaralama suçundan da arandığı ortaya çıktı. Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir