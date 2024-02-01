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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Diyarbakırlı Ramazan Hoca (Ramazan Pişkin) cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi

        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!

        İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu öldürülen ve Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre yapılan çalışmada katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından cinayeti işlediği belirlendi. Pişkin'in cenazesi bugün Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, "Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun... Allah rahmet eylesin Ramazan hocaya. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:21
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        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
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        Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi.

        AA'da yer alan habere göre Diyarbakır'da "Ramazan Hoca" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

        Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Pişkin'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Polisin, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

        KATİL ZANLISI 1 BUÇUK SAAT YÜRÜMÜŞ

        Öte yandan kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Buna göre izlenen güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı vahşice öldürdüğü belirlendi.

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN PAYLAŞIM

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, "Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun... Allah rahmet eylesin Ramazan hocaya. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

        Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir?
        Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir?

        Fotoğraflar: DHA

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        #son dakika
        #Ramazan Hoca
        #Ramazan Pişkin
        #Diyarbakır
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