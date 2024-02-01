Diyarbakır Ulu Cami'de bir kadın ziyaretçiye "Bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum." sözleriyle müdahale etti. Kadın ziyaretçinin "Cinsel Taciz" iddiasıyla açıtığı dava sonrasında 2020 yılında Pişkin hakkında 6 ayda bir muayene olması şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.