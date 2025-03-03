Ramazan Bayramı ne zaman? Bu sene Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Müslüman alemi 1 Mart itibariyle Ramazan ayına girdi. Ramazan Bayramı islam dünyasında, Ramazan ayının sona ermesinin ardından kutlanan önemli bir dini bayramdır. Ramazan ayı, oruç tutmanın, dua etmenin, yardımseverliğin ve sabrın ön plana çıktığı bir dönemdir. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Bu sene Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?
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Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Ramazan Bayramı’nda Bayram namazı kılındıktan sonra insanlar birbirlerini ziyaret eder, büyüklerini hatırlayarak onlara saygı gösterir, sofralar kurulur ve misafirlikler yapılır. Peki 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte?
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2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.
Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak.
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Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar toplam 3,5 gün bayram tatili yapacak.
2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;
- Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
- Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar
- Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
- Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı
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