Mübarek Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. İslam kültürünün hakim olduğu coğrafyalarda "Onbir ayın sultanı" olarak anlan Ramazan ayında 30 gün oruç tutulacak ve her akşam yatsı namazının ardından teravih namazı için secdeye varılacak. Müslümanlar, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç ne zaman sorulaırnı araştırıyor. İşte Diyanet Ramazan takvimi ve 2022 Ramazan ayı tarihleri...