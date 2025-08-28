Habertürk
        Rakipler belli oldu! Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakipleri kimler, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig etabı kuraları çekildi. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılılar her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gerçekleşen kura çekiminin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ve maç tarihleri futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak?" İşte Galatasaray'ın rakipleri...

        Giriş: 28.08.2025 - 20:57 Güncelleme: 28.08.2025 - 20:57
          Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kuralar, 28 Ağustos Perşembe günü çekildi. TRT1'den canlı yayınlanan kura çekiminde ülkemizi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu. Şampiyonlar Ligi serüveni bu yıl 16 Eylül tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakipleri kimler, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?" İşte detaylar...

          GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİMLER?

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig etabının kuraları Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

          İŞTE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ:

          Liverpool (E)

          Manchester City (D)

          Eintracht Frankfurt (D)

          Atletico Madrid (E)

          Bodo/Glimt (E)

          Ajax (D)

          Monaco (D)

          Union SG (E)

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

          1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

          2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

          3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

          4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

          5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

          6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

          7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

          8. Hafta: 28 Ocak 2026

          Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

          Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

          Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

          Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

          Final: 30 Mayıs 2026

          ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrıldı. Söz konusu ekipler, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşti. Toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek takımlar, maçların 4'ünü evinde, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.

          8 hafta sonunda Lig Aşaması'nı ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. Puan tablosunda 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise iki ayaklı Play-Off maçı oynayacak. Play-Off'ta, Lig Aşaması'nı 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

          25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise grup aşaması sistemindekinin aksine alt kupaya gidemeyecek ve Avrupa defterini kapatacak. Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek.

