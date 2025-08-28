ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrıldı. Söz konusu ekipler, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşti. Toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek takımlar, maçların 4'ünü evinde, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.

8 hafta sonunda Lig Aşaması'nı ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. Puan tablosunda 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise iki ayaklı Play-Off maçı oynayacak. Play-Off'ta, Lig Aşaması'nı 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise grup aşaması sistemindekinin aksine alt kupaya gidemeyecek ve Avrupa defterini kapatacak. Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek.