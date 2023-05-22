"O ZAMANLARDA ORTALARDA GÖRÜNMEMEK GEREK"
Öte yandan Rachel Weisz, daha önce özel yaşamını, ünlü bir oyuncu olarak sürdürdüğü hayattan ayırmak için sosyal medya kullanmadığını söylemişti.
Weisz, teknoloji konusunda çok bilgili olmadığını da sözlerine eklerken, sosyal medya kullanmamasının altında yatan asıl nedeni şöyle açıkladı: Sanıyorum benim için özel hayat şu anlama geliyor; bir gerçek hayatın var ve onun unsurları... Bir de fanteziler var...
Rachel Weisz, özel hayatının gizliliğini sonuna kadar korumak mesleğinin gerektirmediği zamanlarda ise ortalarda görünmemek gerektiğini dile getirmişti.