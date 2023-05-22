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Rachel Weisz: Ben de düşük yaptım - Magazin haberleri

Rachel Weisz: Ben de düşük yaptım

Rachel Weisz, daha önce düşük yaptığını açıkladı. Ünlü aktris, "Ben de düşük yaptım ve birdenbire vücudunuzdan kan geldiğini görüyorsunuz. Bunların hepsi kadınların hayatta olma deneyiminin bir parçası..." ifadelerini kullandı

Giriş: 22.05.2023 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2011'de Daniel Craig ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Rachel Weisz, hakkında bilinmeyenleri anlattı. 

  • "BEN DE DÜŞÜK YAPTIM"

    Yeni dizisi 'Dead Ringers'ta jinekoloğu canlandıran Rachel Weisz, insanların projede 'düşük' ve 'doğum' gibi 'kadın deneyimlerini' izlerken tepki vermesine şaşırdığını açıkladı.

    Ayrıca bir itirafta da bulunan Rachel Weisz, "Şaşırdım. Ben de düşük yaptım ve birdenbire vücudunuzdan kan geldiğini görüyorsunuz. Bunların hepsi kadınların hayatta olma deneyiminin bir parçası... Bir bebeğin kafasının sezaryenle ya da karnından çıktığını gördüğünüzde bunu kanlı buluyorsunuz. İşin içinde kan da var ama bu sadece kadınlara özgü bir deneyim ve bebek sahibi olan kadınlar için durum bundan ibaret" şeklinde konuştu.

  • "O ZAMANLARDA ORTALARDA GÖRÜNMEMEK GEREK"

    Öte yandan Rachel Weisz, daha önce özel yaşamını, ünlü bir oyuncu olarak sürdürdüğü hayattan ayırmak için sosyal medya kullanmadığını söylemişti.
    Weisz, teknoloji konusunda çok bilgili olmadığını da sözlerine eklerken, sosyal medya kullanmamasının altında yatan asıl nedeni şöyle açıkladı: Sanıyorum benim için özel hayat şu anlama geliyor; bir gerçek hayatın var ve onun unsurları... Bir de fanteziler var...

    Rachel Weisz, özel hayatının gizliliğini sonuna kadar korumak mesleğinin gerektirmediği zamanlarda ise ortalarda görünmemek gerektiğini dile getirmişti.

  • "EVLENDİĞİNİZDE O KAPI KAPANIR" DEMİŞTİ

    2010'da bir derginin yaptığı ankette 'En Evlenilecek Kadın' olarak seçilen Rachel Weisz, özel hayatını gözlerden uzak yaşama konusunda eşi Daniel Craig ile aynı fikirleri paylaşıyordu. Yani ikisi de bu konuda 'ağzı sıkı' davranıyordu.

    Rachel Weisz, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda da bu konudaki fikirlerini açıklamıştı. Weisz, Danile Craig ile birlikte sürdürdüğü özel hayatı hakkında konuşmamasının nedenlerini şöyle açıklamıştı: Daniel, çok ünlü. Özel hayatımız hakkında konuşmak bir ihanet olurdu. Evliliğinizi korumak zorundasınız. Ergenlik dönemindeyken kız arkadaşlarınıza her şeyinizi anlatırsınız ama ergen olmamanın en güzel yanlarından biri, her şeyi paylaşmak zorunda kalmamak. Evlendiğinizde o kapı kapanır. İzleyiciler gider ve siz de kendi hayatınıza dönersiniz.

  • İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Daniel Craig ile Rachel Weisz, 2011'de 6 aylık bir flört döneminin ardından evlenmişti. Çiftin, 2018'de 'Grace' adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmişti. Ancak Grace, ne Weisz'in ne de Craig'in ilk çocuğu...

    Rachel Weisz'in, yönetmen Darren Aronofsky ile ilişkisinden 16 yaşında 'Henry' adında bir oğlu bulunuyor.

    Daniel Craig'in ise 2 yıl evli kaldığı Fiona Loudon'dan 'Ella' adında bir kızı var.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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