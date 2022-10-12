Rabobank, Türkiye'den çıkıyor

Rabobank, Türkiye’deki iştiraki Rabobank A.Ş.yi satarak Türkiye'den çıkıyor. Rabobank'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Rabobank Grup, mevcut durumun faaliyet gösterdiği her pazar ve bölgedeki iş modelini ve operasyonlarını nasıl etkilediğinin masaya yatırıldığı stratejik incelemenin ardından Türkiye’deki iştiraki Rabobank A.Ş.’nin satışına karar vererek, şirketin tüm hisselerinin satışına ilişkin olarak Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş. (‘Liberyum’) ile anlaşma imzaladı.

2.2 MİLYAR LİRALIK VARLIK

Finansal raporlara göre toplam 2.2 milyar liralık varlığa sahip olan bankanın 31 Mart 2022 itibarıyla 31 adet çalışanı mevcut olup, şubesi bulunmuyor. Banka Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Bankanın internet sitesinde şu açıklama yapıldı: "Türkiye’deki iştirakini satma niyeti, grubun operasyon modelini sadeleştirip geliştirirken ticari bankacılık faaliyetlerini büyütme stratejisi ile de uyumludur. Rabobank Grubu, gıda ve tarım sektöründeki kurumsal müşterilerine önümüzdeki dönemde de bağlı kalacaktır. Bu çerçevede kurumsal müşterilerimize global ağımız yoluyla hizmet sağlanacaktır.

Düzenleyici kurumlardan tüm gerekli onayların alınması ve mutat kapanış koşullarının karşılanmasının ardından anlaşma sonuçlanacaktır. Bankamızın önceliği, sürecin müşterilerimiz ve çalışanlarımız üzerindeki etkisini asgariye indirecek şekilde uygulanmasını sağlamaktır."