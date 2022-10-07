"HAYATIMDA BİRİSİ VAR AMA BU SEFO DEĞİL"

Gazetecilerin "aşk" iddialarına yanıt veren Rabia Soytürk, "Bizi çektiğinizde sizleri görünce çok şaşırdım. Hayatımda birisi var ama bu 'Sefo' değil. Biz uzun zamandan beri arkadaşız. Dün gece de sadece birlikte yemek yedik" açıklamasını yaptı.