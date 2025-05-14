Quick Sigorta, Nurdağı’nda hem okul hem yurt yaptırıyor

Quick Sigorta, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hayata geçirdiği Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu’nun temelini 13 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle attı. Bu anlamlı adım, yalnızca bölgenin yeniden ayağa kalkmasına değil; uzun vadeli eğitim ve kırsal kalkınma hedeflerine de hizmet edecek bir toplumsal sorumluluk hamlesi olarak kayıtlara geçti.

Temel atma töreni; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Maher Holding İcra kurulu Başkan Yardımcısı Gökay Erdemoğlu, Maher Holding Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Tarsim Genel Müdürü Bekir Engürülü, SAİK ve TSB Temsilcileri, Maher Holding Şirketlerinin üst yönetimi, bölge protokolü, ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen sigorta acentelerinin katılımıyla gerçekleşti. Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencileri de törene renk kattı.

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REKLAM 'BABAMIZIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUZ' Törende konuşan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, “Rahmetli babamız Mehmet Erdemoğlu’nun ‘ülkemize kalıcı ve faydalı eserler bırakın’ vasiyetini yerine getiriyoruz. 6 Şubat depreminin ardından, en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Nurdağı’nda, yalnızca bir okul değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak bir meslek lisesi inşa etmeye karar verdik. Bu okulumuz yalnızca Nurdağı’na değil, çevre ilçelere de hizmet verecek. Gençlerimizin iş kaygısını azaltacak ve tarımda uzmanlaşmalarını sağlayacak bir yapı inşa ediyoruz. Barınma ihtiyacına yanıt verecek öğrenci yurduyla birlikte, bugün iki önemli yapının temelini atıyoruz.” dedi. GAZİANTEP TARIMDA DA ÖNCÜ Gaziantep Valisi Kemal Çeber törende yaptığı konuşmada, eğitim ve kalkınmayı birlikte ele alan bu anlamlı girişimin önemine şu sözlerle dikkat çekti: “Nurdağı ve Gaziantep'i ayağa kaldıran güçlü devlet yapısının yanı sıra, burada gördüğümüz Gaziantep ailesi ruhu, iş birliği ve vicdanla atılmış adımlar sayesinde oldu. Deprem sonrası yaşanan büyük yıkıma rağmen, hep birlikte yeni bir şehir kuruyoruz. Ama bu şehir yalnızca binalardan ibaret değil; okuluyla, hastanesiyle, parklarıyla ve insanıyla yeniden doğuyor. Tarım açısından da son derece önemli bir coğrafyadayız. Sayın Mahmut Erdemoğlu ile yaptığımız görüşmelerde, bir tarım meslek lisesine ihtiyaç olduğunu ifade ettiğimizde, hiç tereddüt etmeden ‘Biz yaparız’ dedi. Bu yaklaşım, ülkemizin geleceğine duyulan inancın ve sorumluluk duygusunun bir göstergesidir.”

REKLAM 'TARIMIN BAŞKENDİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ' Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise törende yaptığı konuşmada, “Gıda güvenliği, savunma sanayii kadar stratejik bir konudur. Erdemoğlu ailesi, yalnızca bugünü değil, geleceği görerek bu adımı atıyor. Gaziantep’imize tarım alanında çok değerli bir eğitim yatırımı kazandırıyoruz. Temeli atılan Quick Sigorta Mahmut Erdemoğlu Tarım Meslek Lisesi ve Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu, sadece bir okul ve yurt değil, tarımda eğitimli dönüşümün öncüsü olacak, Türkiye’ye örnek bir model… Bu vizyoner projeye katkıları için Erdemoğlu ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Tarımda kalkınmanın yolu eğitimden geçiyor. Gaziantep’te eğitimli tarımın gelişmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edecek Nurdağı’nı tarımın başkenti yapmak için çalışacağız.” dedi. 'REFERANS PROJELERDEN BİRİ OLACAK' Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, konuşmasında “Bugün sadece bir okulun değil, tematik yapısıyla ülkemize örnek olacak bir eğitim modelinin temelini atıyoruz. Hem teknik donanımı hem de kapsayıcılığıyla bu okul, yalnızca Nurdağı’nın değil, Türkiye’nin referans projelerinden biri olacak.” dedi.

Quick Sigorta’nın bu kalıcı eseri, Türkiye’de bir ilke de imza atacak. 470 dönümlük Gaziantep Üniversitesi’ne ait uygulama sahası üzerinde kurulacak okul kompleksi; 16 derslikli okul binası, tarımsal uygulama atölyeleri, özel tip seralar, hayvancılık üniteleri ve klinik laboratuvarlar ile donatılacak. 100 öğrenci kapasiteli yurt ise çevre ilçelerden gelen öğrencilerin konaklama ihtiyacını karşılayacak. Quick Sigorta’nın eğitim alanındaki ilk kalıcı eseri, 2019 yılında temeli atılan ve 2022 yılında hizmete giren Alanya’daki Gülseren – Hüseyin Doğan İlkokulu olmuştu. 32 dersliğiyle 380 öğrenciye ev sahipliği yapan bu okul, örnek bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkmıştı. Şimdi Nurdağı’nda temeli atılan yeni eğitim yapılarıyla bu yolculuk daha da derinleşiyor. 8 BİN 600 İSİM ZAMAN KAPSÜLÜ ZEMİNDE Quick Sigorta’nın bu anlamlı projesi, sembolik bir detaya da sahne oldu. Törende, “Temelinde Biz Varız” mottosuyla Quick Sigorta’nın 8 bine yakın acentesi, paydaşları ile Maher Holding çatısı altındaki 600 çalışanın isimlerinin yer aldığı özel bir zaman kapsülü, okulun temeline bırakıldı. Bu anlamlı jest yalnızca bir okulun değil; bir dayanışma ruhunun, ortak hafızanın ve gelecek kuşaklara bırakılan kalıcı bir mesajın da temsili oldu.