Yat Yarışları 28 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında Caddebostan – Adalar ve İstanbul Boğazı parkurunda gerçekleşti. 3 dalda yarışlar yapıldı. İstanbul etabı kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Cumhuriyet Kupası Yarışları muhteşem mücadelelere sahne oldu. Quick Sigorta sponsorluğunda başarıdan başarıya imza atan Heybeliada Su Sporları Kulübü (HSSK) üst üste üçüncü kez birinciliği göğüsleyen ekip oldu.
İstanbul Boğazı’nın muhteşem parkurunda yarışan 28 ülkeden 600’den fazla sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, üç farklı kulvarda boy gösteren, Quick Sigorta HSSK J70 Takımı; “Mavi Vatan” Kupası, “Cumhuriyet Bayramı” Kupası ve “Barbaros Hayreddin Paşa” Kupalarını alarak üçte üç yaparak bu büyük organizasyona damga vurdu. Aynı yarışların SportsBoat B kategorisinde SB20 ekibi ile yarışan Quick Sigorta HSSK takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 1. Olurken, “Mavi Vatan” Kupası ve “Barbaros Hayreddin Paşa Kupalarında 2.lik sahibi oldu.
'KUPALAR, AİT OLDUĞU YERDE'
30 Ekim’de Moda - Adalar Parkurunda Mavi Vatan Kupası yarışlarının tamamlanmasının akşamı Tersane İstanbul'da ödül töreni düzenlendi. 7 Kupa ile ödül töreninin yıldızı olan Quick Sigorta HSSK takımların başarısına atıfta bulunan Yaşar; “Takımımızın kazandığı kupalara bir yenisi daha eklendi. Her turnuvadan bu kadar çok kupayla dönmeleri bizi çok gururlandırıyor ve kupalar yine ait olduğu yerde bulunuyor. Her iki takımımız da bu başarıları hak ediyor. Her bir sporcumuzu gönülden kutluyorum. Gerçekten de bu yarışlarda canla başla bir mücadele verdiler. Hatta ufak bir kaza atlatmalarına rağmen, hasarlı teknelerini onarak sabah yarışlardaki yerlerini aldılar. Bu da azmin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir gün umuyorum ki uluslararası arenada da ülkemizi temsil edecekler ve kulüp olarak büyük başarılara imza atacağız.”
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