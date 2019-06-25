25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Quick Sigorta, Avrupa Finansal Yönetim Derneği’nin (EFMA) 24 Haziran’da Amsterdam’da düzenlediği The EFMA - Accenture Innovation In Insurance Awards 2019, (Sigortacılıkta İnovasyon Konulu Yarışma) Quick Sigorta’ya üçüncülük ödülünü kazandırdı. Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından EFMA’nın Accenture ile birlikte beş kıtada sigorta şirketlerine yönelik düzenlediği yarışmada, geliştirilen en yenilikçi dağıtım ve pazarlama organizasyonları ödüllendirildi. 54 ülkeden, 287 şirket ve 395 projenin katıldığı organizasyonun “Sigortacılık Ekosistemi” dalında finale aday gösterilen dokuz şirket arasında Quick Sigorta da yer aldı.
FİNALE KALAN TEK TÜRK
24 Haziran’da Amsterdam’da düzenlenen ödül töreninde; Almanya’dan Axa Sigorta’nın birinci, İspanya’dan Mapfre Sigorta’nın ikinci olurken üçüncülük ödülünün sahibi QWORLD Dijital Ekosistem projesiyle Quick Sigorta oldu. Quick Sigorta bu yarışmada ödül alan ilk Türk şirket olarak Türkiye sigorta sektörü için de gurur kaynağı oldu. Quick Sigorta, finalde Generali Çin, AIG Singapur, Allianz Fransa, Axa Almanya, Green Delta Insurance Bangladeş, Mapfre Verti Seguros İspanya, The Honk Kong Federation of Insurers Honk Kong ve Mecubro Arjantin ile yarışmıştı.
DÜNYA ÖLÇEĞİNDE YARIŞTA
İnovasyon konusunda Quick Sigorta’nın dünya ölçeğinde yarıştığını ve uluslararası arası platformdaki bir yarışmada ülkemize ödül getirmekten gurur duyduklarını dile getiren Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, sözlerine şunları ekledi: “Bu ülkenin bir değeri olarak bu ülkeye değer katmanın, Türkiye’yi alkışlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bizleri bu yolda destekleyen herkese teşekkür ederiz.”
Geçtiğimiz yıl The Digital Insurer tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük sigorta şirketlerinin katıldığı “Sigortacılık ve İnovasyon” yarışmasında 133 ülkeden 4812 katılımcı arasından Quick Sigorta Avrupa’nın birincisi seçilmişti.
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