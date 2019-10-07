2015 yılında, sosyal sorumluluk çalışmalarında çocukları geleceğe hazırlamak üzere oluşturulacak projelere odaklanma kararı veren QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller Platformu çatısı altında sürdürdüğü kodlama, matematik, müzik, kültür ve sanat alanlarında farklı projeler ile 480 bin çocuğa ulaştı. Banka bu yıl sonunda 500 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor. 2 binden fazla gönüllü finansçının da katıldığı projeler arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile Mart 2018'de hayata geçirilen Hayallerin Gücü Adına Projesi de yer alıyor.

HAYALLERİN GÜCÜ ADINA

Çocukların hayallerini geliştirmeyi, hikaye yaratabilme ve anlatabilme becerilerini arttırmayı, özgüven kazandırmak hedefleyen hikaye anlatıcılığı yöntemi eğitimi projesi ile şu ana kadar 10 kentte ilköğretim çağındaki 1500 çocuk hayallerini hikayeye dönüştürmüş. Hayallerin Gücü Adına Projesi 2019 – 2020 eğitim döneminde de 112 genç ve 20 gönüllü finansçı aracılığı ile verilen eğitimlerle devam ediyor. Bu kapsamda İzmir Buca Karacaağaç Köyü Türk Kadın Konseyi İlk ve Ortaokulu'nda eğitim alan çocuklar, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan Bayazıt ve TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü'nün katıldığı şenlikte hayal dünyalarında kurguladıkları hikayeleri sahnede anlattılar. Her hikaye mutlu sonla bitti.

'HER ÇOCUĞUN YETKİNLİĞİ AYRI'

Hayallerin Gücü Adına Sosyal Sorumluluk projesi hakkında bilgi veren QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras; 5 yıl önce sosyal sorumluluk çalışmalarında çocukları geleceğe hazırlamak üzere oluşturulacak projelere odaklanma kararı verdiklerini söyledi. Aras "Şimdilerde bir kod yazma modası başladı. Oysa her çocuğun yetkinliği ayrı. Biz bu yetkinlikleri ortaya çıkaracak projelerle çocukların yanında olmaya çalışıyoruz. Çocukların analitik yanlarının yanı sıra yaratıcı yönlerini de geliştirmeyi hedeflediğimiz için içerisinde hikaye anlatıcılığının temellerini barındıran bir proje oluşturduk. Bu proje ile yaratıcılığın, bir şeyi yoktan var etmek demek değil var olanlar arasında yeni ilişkiler kurmak olduğunu çocuklarımızla keşfetmek istedik. Var olan kelimeler arasında yeni ilişkiler kurulduğunda yepyeni cümleler ve hikayelerin açığa çıktığına şahit olduk" dedi.

'480 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞTIK'

QNB Finansbank'ın sanattan, kod eğitimine kadar birçok alanda çocukların ve gençlerin yanında olmak için projeler geliştirdiğine vurgu yapan Aras ''2015'ten bu yana 2 binden fazla gönüllü finansçımızın da katılımı ile Türkiye genelinde 480 binden fazla çocuğumuza kodlama, matematik, müzik, kültür ve sanat alanlarında farklı projeler ile ulaştık. Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. 2019 yılı sonunda 500 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'KENDİLERİNE GÜVENMEYİ ÖĞRENİYORLAR'

TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan Bayazıt da projede çocukların sadece hikaye oluşturmayı değil, aynı zamanda hayal etmeyi, hayallerinin peşinden koşmayı, kendine güvenmeyi öğrendiğine dikkat çekti.

'10 İL ZİYARET EDİLDİ'

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü de projenin başladığı 2018 yılından bu yana İstanbul, İzmir, Samsun, Van, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Balıkesir, Muğla ve Mersin olmak üzere toplam 10 il ziyaret edildiğini, bu illerde bulunan köy okullarında okuyan 1.500 çocuğa ulaşıldığını aktardı. Çitilgülü projenin yeni döneminde; İstanbul, Antep, Sivas ve Ankara'da bulunan okullarda 1.200 çocuğa daha ulaşmayı, yanı sıra üç farklı ilde daha gerçekleştirilecek ‘Masal Günleri' etkinliği ile 300 çocuğa doğrudan ulaşılmayı planlandıklarını kaydetti.

ALTI HAFTALIK PROGRAM SONUNDA MASAL YAZIYORLAR

Çocuklarla gerçekleştirilen altı haftalık programda masallar, hikâyeler, tekerlemeler, bilmeceler, çeşitli grup çalışmaları yapılıyor, oyunlar oynanıyor. Programa katılan çocuklar altı hafta sonunda kendi masallarını kaleme alıyorlar. Toplum Gönüllüsü gençler de altı hafta boyunca çocuklarla yaptıkları çalışmalarda hayal dünyalarına, iletişim ve yazma becerilerine dair birçok adımı yakından gözlemleyip sonraki haftalarda daha da geliştirilmesi için hazırlıklar yapıyorlar. Verilen eğitimlerin sonucu olarak çocukların ekip çalışması ve problem çözme, yaratıcılık, özgüven artışı, kendine inanma, kendini ifade etme ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda pozitif yönde güçlenmeleri sağlandı.