Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Putin, Ukrayna devletinin ordusu yüzünden 'ciddi' darbe alabileceğini belirtti

        Putin, Ukrayna devletinin ordusu yüzünden 'ciddi' darbe alabileceğini belirtti

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun 'başarısız' olduğunu öne sürerek, bu başarısızlığın devam etmesi halinde, Ukrayna devletinin 'ciddi' darbe alabileceğini söyledi. Putin, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği toprakları bırakmasının mümkün olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.01.2024 - 20:58 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Putin, başkent Moskova'da belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerine karşı saldırısının 'başarısız' kaldığını ifade eden Putin, "Sadece saldırıları başarısız kalmadı, inisiyatif de Rusya Silahlı Kuvvetlerin elinde. Böyle devam ederse Ukrayna devleti çok ciddi bir darbe alabilir." dedi.

        Putin, Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği topraklardan vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bunun mümkün olmadığını herkes anlıyor. Ukrayna yönetimi ile Batılı seçkinler de bunu anlıyor. Batı ve Ukrayna'da konuşulan barış formülü, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnamesinin devamıdır. Bunlar müzakere sürecini engelleyen koşullar." diye konuştu.

        REKLAM

        "İstanbul'da anlaşmıştık"

        Rusya ile Ukrayna arasında savaşın ilk aylarında müzakerelerin yapıldığına dikkati çeken Putin, şöyle devam etti:

        "Onlar (Ukrayna tarafı) müzakerelerden vazgeçti. İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Üstelik Ukrayna müzakere grubunun başkanı da imzasını attı. Bu belge bizde. Şimdi ise onlar, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yapılan anlaşmaları uygulamamaya ikna ettiğini açıkladılar. Aptal değiller mi? Rusya'dan sorunları barış yoluyla çözmeye hazır olduğuna dair sinyal vermesini ve Kiev'den birlikleri çekmesini istediler. Birlikleri bir gün sonra çektik. Sonra da onlar tüm bu anlaşmaları çöpe attılar. Mesele daha 1,5 yıl önce çözülürdü. Bu, onların (Ukraynalıların) bağımsız olmadığını bir kez daha gösteriyor. Ukrayna'da savaş 2022'de değil, 2008'de NATO'nun kapılarının Ukrayna ve Gürcistan'a açılması yönünde karar alındığında başladı. Ukrayna bağımsızlığını, tarafsız bir devlet olduğuna dair bir deklarasyonla kazandı."

        Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" sürdürerek ülkesinin çıkarlarını koruyacaklarını söyledi.

        Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine saldırı düzenlediğine işaret eden Putin, "Onlar, bir şey yapabildiklerini göstermeye çalışıyor, askeri sorunları çözmek yerine barbarca hareket ediyor. Sivil yerleşim birimlerine silah seçmeden saldırı düzenliyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        Türkiye başarabilecek mi?
        Türkiye başarabilecek mi?
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Habertürk Anasayfa