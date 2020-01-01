Yılbaşı nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle pek çok vatandaş bugün (1 Ocak 2020) PTT şubelerinin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki PTT bugün açık mı? Yarın hizmet verecek mi?

PTT ŞUBELERİNİN YILBAŞI ÇALIŞMA DURUMU

PTT şubeleri bugün, yeni yılın ilk gününde (1 Ocak 2020 Çarşamba) resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Tüm PTT şubeleri 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.